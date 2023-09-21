AI年底2大事拚背水一戰 專家：慎防趨勢轉空

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【旺得富理財網 李澍】FED年底恐再度升息的觸動市場敏感神經，美股四大指數全部躺平，與台股連動密切的費半更出現破底走勢；台股方面，外資持續匯出，台積電跌破前低534元；分析師警告，接下來須慎防台股半年線失守，趨勢正式轉空；面對台股背水一戰，AI陷「今日重挫明日再破底」的循環，分析師仍預期，Q4有2大事件加持，若一旦反攻，9月跌幅仍有機會快速收復。

摩爾投顧分析師江國中今（21）日指出，費半昨日收下長黑，再破8月18日前低3,405點，呈現破底走勢，若接下來無法快速站回半年線，就要慎防趨勢正式轉空，且還有一波走勢；台股方面，先看2指標，新台幣今早貶破新高達32.1元，代表貶勢不止，外資資金持續匯出，短期不利台股；其次，台積電今跳空跌破前低534元，若跌破下檔年線528元，台積電將正式轉為空頭趨勢。

整體來看，台股本周失季線，再度失守半年線，今日指數開低逾百點後，MACD柱狀體由紅翻黑，加上外資期、現貨仍站賣方、還有融資水位仍處在高檔等不利因素；江國中提醒，要慎防台股半年線打底失敗，趨勢正式轉空危機。

個股後市方面，美股新兵安謀（ARM）上市後已連4天下跌，昨以51.52元作收，若跌破發行價51元將會再有一波跌勢；另外，AI龍頭輝達（Nvidia）昨日出現重挫長黑，按照技術理論分析，「收實體長黑、隔天還有低點」，目前下檔有半年線409元和前低403元強撐，若再跌破，多頭趨勢將正式走空，勢必牽動台股的AI個股跌勢再起。

不過，江國中認為，雖然台股多頭面臨背水一戰，AI股深陷「再下探、破底」的循環，但AI伺服器Q4將大舉出貨，且AI大模型、筆電、手機都會逐步出現，長線而言不必看壞。

此外，他預期，Q4有年底內資作帳大戲和四年一次的選舉行情，依照過去36年經驗，Q4是台股上漲機率最高的季節；目前投信已連買35天日，累計1,059億，官股連買2天，累計109億，加上除權息發放的現金約900億，銀彈充沛，一旦反攻，9月下跌的未來通通會快速收復。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。