李鍾靈接棒金門觀光特產協會 力推電商平台把特產推向世界

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金門觀光特產協會第五屆理事長由接棒，昨(20)日晚間於迎春閣餐廳辦理交接及新任理、監事就職典禮。李鍾靈感謝歷任理事長及理、監事的辛苦經營及全體會員的努力打拼，在原有的基礎下讓觀光特產協會得以永續經營，他主張結合疫後新時代的消費習性，開創電商服務平台，讓全球都能在網購世界中看到金門觀光特產的特色。

李鍾靈表示，接下理事長一職就是責任的開始，未來將極力行銷金門觀光特產；前些年雖受到新冠肺炎疫情的影響，地區觀光人潮銳減、國際間人流也都中斷，金門也因小三通停航經濟深受打擊，在此期間，民眾改變了消費習性，現今以網購為趨勢導向，日後將開創電商服務平台，結合消費習性，透過電商平台讓金門觀光特產行業走出去，讓世界都能看到金門觀光特產特色。

李鍾靈說，疫情已趨緩，現今已逐漸開放旅遊市場及小三通渠道，恢復陸客是所有金門鄉親所期待的，該協會將傾聽業者們的聲音，扮演好金門觀光特產與政府間的溝通橋樑，推動觀光特產計畫行動，讓大家都可以看到金門觀光特產，更重要的是讓他來成為業者的「後勤支援單位」，因而往後要請各方大力支持，彼此勉勵切磋，一起來打拚。

李鍾靈也指出，特產對金門觀光是很重要的產業，而旅客對金門觀光的印象也多來自特產業，特產可謂是金門觀光的品牌，要讓特產業更蓬勃發展，必須朝向旅遊與產業相結合，相信未來金門在兩岸政策的開放下，會是一個大利多的地方。

金門觀光特產協會第五屆理、監事名單為：理事長-李鍾靈；常務理事-徐大川、陳緣姿、薛承琛、王建順；理事-吳增棟、陳金福、葉杭、陳秀嵐、蔡添祿、許金城、李翌漳、許秉雄、陳惠婉、王水義；常務監事-李月梨、吳毅桓、許䕒心、葉順豐、白秀娟。