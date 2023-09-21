英國推遲燃油車禁令5年 汽車業跳腳、僅它表示歡迎

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【時報編譯張朝欽】英國汽車製造商批評了政府推遲一項2030年的禁令，稱他們已經對電動車的轉型投下鉅資，延後禁令將打亂供應鏈，並放慢往環保汽車的轉型。

英國首相蘇納克(Rishi Sunak)在周三表示，他將對燃油車銷售禁令延後5年，至2035年，以減輕家庭的經濟負擔。在其它的綠色轉型方面，他也指出，將放寬家庭從燃氣鍋爐到熱泵的轉換時程，並且不會強迫任何家庭進行改善。

他也指出，因前幾屆政府在沒有獲得公眾支持下，設定淨零的目標太快，因此他改變了政策。外界認為，蘇納克是在大選前尋求選民的支持。

許多汽車製造商則表示，已經根據2030年目標進行重要投資，呼籲政府提高政策確定性，減少困惑。

韓國的起亞汽車計畫未來幾年在英國推出九款電動車。該公司說，正在投資的政策發生變化，讓人失望，「今天的宣告，改變了複雜的供應鏈談判和產品規劃，同時有可能造成消費者和產業的混亂」。

汽車業還抱怨政府的零排放汽車(ZEV)規定不夠明確；該規定要求在實施禁令之前，製造商要增加銷售ZEV的比重。

福斯汽車英國的發言人說，我們迫切需要一個清晰可靠的監管框架，建立市場確定性和消費者信心。

分析師指出，英國政府態度的改變，意指英國失去了往更環保運輸方式的動能，挫傷了電動車購買者的意願，並打亂了充電樁營運商的計畫。

公共充電網絡InstaVolt的執行長Adrian Keen表示：「這種拖延將使得電動車基礎設施投資面臨風險，更不用說電池、太陽能和綠色能源等更廣泛市場了」。

僅有豐田汽車對英國政府的決定表示歡迎，認為將協助業界和消費者去適應轉型；並稱英國「承認了」所有低碳排和價格適當的技術，都可以在汽車轉型當中發揮作用。

福特英國董事長Lisa Brankin則嚴厲批評了英國政府的推遲，說「我們的企業需要英國政府三件事，雄心、承諾和一致性。2030年的延後將損害這三者」。