《其他股》打造韌性城市 新保、宜蘭縣政府簽企業防災MOU

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【時報記者郭鴻慧台北報導】氣候變遷和地方災害特性下的威脅日益增加，宜蘭縣政府為提升防救災能量，與新保(9925)宜蘭分公司簽署防災合作備忘錄(MOU)，未來雙方將強化合作應用，發展安全永續的韌性城市。

新保指出，這次的合作，期望透過企業自主防災的推動，串聯企業、社區與公部門跨界資源，讓企業投入防災能量，協力地方政府推動災害防救工作，發展安全永續的韌性城市，新保並透過工作業務推動與輔導員工取得防災士認證，以落實強韌宜蘭縣大規模風災震災整備與協作計畫的目標，達到多方雙贏。

提升宜蘭地區防救災能量，宜蘭縣政府與在地企業新光保全宜蘭分公司，雙方簽署防災合作備忘錄(MOU)，在面對氣候變遷和地方災害特性下的威脅下，為強化雙方合作應用，平時共享防災資源，當災害來臨時能夠彼此自助互助，並協力投入災害預防及整備應變工作。

新保指出，921不單是地震，更是不可抹滅的歷史眼淚，因此，自921地震隔年起，秉持「歷史不能遺忘、經驗必須記取」的信念，在每年9/21當天，新保總公司和各地分支單位同步舉辦防災演習，加強同仁防災避難意識。

新保基於社會責任，於2007年成立「安心教室」，致力於防火、防震、急救、網路等安全教育的推廣，並宣導準備緊急避難包的重要性，非等災害來臨無準備而手忙腳亂，從長至幼全年齡透過課程體驗，學習急救逃生基本技巧，透過行動教室遍及全台的各個角落，期許透過行動安全教育的推廣讓更多人受惠。