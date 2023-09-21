不只AI夯 法巴Vincent曝六大新興科技主題投資機會

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法銀巴黎投顧21日舉辦「法國巴黎資產管理科技產業投資展望記者會」，法銀巴黎投顧總經理陳能耀、法國巴黎資產管理美國股票投資策略分析師Vincent Nichols共同出席，向投資人說明目前市場概況。

Vincent指出，法巴科技創新股票基金看好六大科技創新主題，包含「雲端運算、人工智慧、物聯網、自動化、新興主題與基礎科學技術」。由於科技創新對於各類產業均有重要的影響力，可能在不同產業創造巨大的投資機會，因此基金投資不限於科技產業，而是可涵蓋消費、健康護理、工業等不同的產業領域。

法國巴黎資產管理認為數位化趨勢已成為經濟長期成長驅動力量，數位經濟的成長動能高於整體經濟成長動能。以數位化為主導的各項科技創新不斷出現，各種設備需求與應用發展促進科技產業獲利能力提升。

Vincent Nichols特別提到2020年的疫情因素也加速了全球經濟數位轉型的進展，不僅消費者行為快速改變，企業也同步加快其科技投資與基礎數位架構升級。

法國巴黎資產管理認為創新科技的成長主題非常具有吸引力，例如雲端運算、自動化與人工智慧等等，這些主題都能帶來巨大的需求與經濟面貌變化。雲端運算已成為企業成長擴張的必要投資。企業營運需要運算能力強大的伺服器，以協助處理龐大的人力資源、生產管理、財務管理、採購倉儲管理等多項系統。自2018年第四季以來至今年八月，Google、微軟與亞馬遜的三大超級雲端體系相關營收以平均27％的年化複合成長率成長。

人工智慧（AI）不斷有突破性的進展，受惠於大數據、低成本運算、及機器學習演算法等，使各類項目包含自動駕駛、臉部辨識、藥品研發、文章撰寫等皆有AI涉入。近期Nvidia輝達帶動的AI熱潮也顯示人工智慧在不久的未來可望改變經濟的面貌。

Vincent Nichols特別提到受益於人工智慧、雲端運算、物聯網與自動化的快速發展下，關鍵的半導體產業持續延伸其超級週期，過去16年間半導體公司營運利潤率平均上升一倍，而利潤率的波動性則反而降低。隨著美國聯準會於去年啟動快速升息循環，科技類股在去年的表現也受到債券利率上升的衝擊。正面消息是看到科技股的盈餘快速成長也很快對其股價產生了支持效果。

法巴科技創新股票基金由法國巴黎資產管理美國股票投資團隊管理，該投資團隊特別重視創新對於企業發展的影響，因此在投資流程中首先檢視具有創新意義的投資主題，並結合法國巴黎資產管理的ESG分析，以及企業的基本面與價值分析，建構30至50檔個股的精選基金持股。除科技之外，法巴美國股票投資團隊也運用相同方法管理法巴健康護理創新股票基金與法巴消費創新股票基金。