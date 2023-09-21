響應10月國際考古日 十三行博物館推「時行」台語考古

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國際考古日即將10月登場，位在新北市八里區的十三行博物館推出挖子尾兜風趣、博物館探索樂等2場結合考古闖關與生態走讀，全程皆以「時行（台語發音，意指時髦流行)」全台語為主軸，9月25日及10月2日開始免費報名，讓民眾沉浸在本土語言環境感受考古學與文化資產的魅力。

十三行博物館館長羅珮瑄表示，每年10月的第三個星期的周六訂為「國際考古日」，全球各地考古博物館以及學術單位都會舉辦像是模擬發掘、遺址踏查、古物辨識等主題活動來響應，讓大眾能夠親近考古學，今年十三博物館行帶領大家走訪平時不對外開放的「國定十三行考古遺址保留區」

館方指出，10月14日「挖子尾兜風趣」活動邀請暢銷台語童謠繪本「台灣動物來唱歌」作者周俊廷擔任導覽老師，從十三行出發，透過「踏鐵馬」方式到挖子尾紅樹林溼地，觀察淡水、鹹水交界處欣賞豐富的生態，還有機會學習到彈塗魚、藤壺、招潮蟹、濱刺麥、馬鞍藤以及各種水鳥的台語唸法。

10月21日「博物館探索樂」則由十三行博物館「台語輾轉」的導覽員及研究人員帶路，下午時段從博物館散步到位於八里汙水處理廠廠區內的「國定十三行考古遺址保留區」，見識平時難以接觸的考古遺址真實樣貌。

館方表示，「挖子尾兜風趣」活動招收名額為20位，9月25日起開放報名，「博物館探索樂」活動招收名額為30位，10月2日起開放報名，皆為免費，活動當日用台語說出通關密語者還可獲得限量「考出你的色小方巾」一條。