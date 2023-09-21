台灣高通傳裁員2成 資遣費曝光 員工曝：停車場已空蕩蕩

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【旺得富理財網 旺得富編輯中心】美商裁員一波波，繼先前美光、科慕後，今（9/21）再傳智慧手機晶片大廠高通（Qualcomm）裁員。業界盛傳高通將從10月開始砍台灣員工可能高達20％、近400人，資遣費是「N+3」，既不如美光，也比不是上大陸高通，根本是「次等公民」，引發網友熱議。截至目前為止，高通尚未正式回應。

受到智慧型手機銷量不如預期，大陸媒體報導，高通上海研發中心傳出將裁員20％，資遣費為「N+4」，也就是依照年資加發4個月月薪；至於約聘人員則是「N+7」，依照年資加發7個月月薪，且沒有3倍上限的限制。

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先前高通就曾傳將於10月裁員，估計人數達200人左右，以台灣總員工數約1700人計算，裁員比例超過1成；除此之外，受到獲利不如預期，今年員工分紅也可能打7折。

如今看似傳言為真，昨晚有網友在PTT上貼文，指出有朋友收到台灣Q的裁員通知，資遣費為「N+3」，看來遠不如「某光」好？原PO說，某些外商來台設分部就是要cost down，所以連資遣費也比別間少，應該沒有要在台灣長遠發展的打算吧？原PO還說，「聽上層說這波影響人數不少，或許真的有新聞說的200人以上！」

《壹蘋新聞網》接獲員工投訴，指出這次的裁員人數上看400人，由於HR的處理方式粗糙，讓被資遣的員工非常不舒服，且提出的條件比上海還差，在公司內部有如「次等公民」。該員工說，這次主要被裁的是竹北測試廠，「目前廠區的停車場已是空蕩蕩的一片」。

消息出來引發網友熱議，「前陣子才收到他們面試邀約，居然還要裁！」、「跟年資或職級有關吧，今天至少聽到三種價格」、「難怪今天有停車位」、「台灣永遠是最便宜的唉」、「聽到的消息超過1/5」。

記憶體大廠美光今年年初也曾裁員，包含台中、桃園兩廠共裁員500人，有自稱美光員工透露，他在製造部門待了3年多，自願離職金拿到15個月，讓許多人羨慕不已，甚至還有人直言根本是「一夜致富」。

而全球最大的鈦白粉生產商，美商科慕桃園觀音廠也在7月28日無預警宣布4天後、8月1日全面關廠，259名員工一夕之間全數失業，讓員工超級錯愕，痛批根本是罔顧員工工作權。