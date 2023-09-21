中秋、國慶連假將至 公路局預估這18處路段恐壅塞

今年中秋連假是9月29日（周五）至10月1日（周日）共3天、國慶連假是10月7日（周六）至10日（周二）共4天，公路局預估出遊以觀光為主，省道將有18處易壅塞路段。 公路局預估中秋及國慶連假車潮將分別自9月28日（周四）下午及10月6日（周五）下午起陸續出現；中秋連假旅遊車潮將於9月29日至10月1日於各大風景旅遊熱點湧現，國慶連假旅遊車潮將於10月7日至10月10日湧現；返工車潮預計於9月30日（周六）下午及10月9日（周一）下午開始陸續出現。 公路局預測省道易壅塞18路段，包含地區主要幹道，如台9線蘇花路廊及南迴公路、台1線水底寮路段、台61線鳳鼻~香山、竹南及中彰大橋改建路段等4路段；銜接高速公路如台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道、台74線接國3快官及霧峰交流道、台18線接國3中埔交流道、台86線仁德系統、歸仁交流道，及台88線鳳山~五甲路段等7路段；重要觀光風景地區鄰近如台2線福隆及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台9甲線新店~烏來路段、台3線大溪及古坑~梅山路段、台9線礁溪路段、台14甲線清境農場路段、台21線日月潭周邊路段等7路段。 另外配合高速公路局預估11處國道易壅塞路段也已規劃替代道路，並於沿線設置導引牌面供用路人遵循行駛，民眾可於出發前先至「智慧化省道即時資訊服務網」（https://168.thb.gov.tw）及「幸福公路App」查詢。 公路局表示，為鼓勵民眾於中秋及國慶連假期間少開車多搭乘公共運輸，中秋連假前一日的9月28日零點起至10月1日24時止、國慶連假前一日10月6日零點起至10月10日24時止推出多項全國性國道（公路）客運優惠，包含88條中長途國道客運路線享平日優惠或85折優惠價；搭高鐵、台鐵或國道客運於10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費。 公路局另分別於9月29日零點起至10月1日24時止、10月7日零點起至10月10日24時止針對東部地區推出兩項限定優惠，第一項是「在地有腳租賃優惠」，搭乘指定東部國道客運路線，持票根向東部指定汽機車租賃業者租車享租賃優惠，再持車輛租賃憑單，回程客運票價再享優惠（租汽車者折抵200元、租機車者折抵100元）；第二項是持有東部合法旅宿住宿憑證或台灣好行套票，來回搭乘指定東部國道客運路線享「4人同行1人免費」，回程再享總票價折抵200元優惠，以上兩優惠須擇一使用。