國家防災日視察武崙國中演練 謝國樑讚同學執行確實

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為做好應對重大災害如「921大地震」的演練，我國將9月21日定為「國家防災日」，當日全台各地機關也定期配合演練。基隆市長謝國樑21日出席於基隆市安樂區武崙國中的防災演練活動，謝表示，看到同學在執行「趴下、掩護、穩住」的動作與疏散都相當熟練，雖然可能同學沒有經歷過「921」，但台灣還是很有可能會發生大型地震，並提醒師生須做好準備。

謝國樑首先視察各教室，於警報響起時，所有同學「整齊畫一」地躲避至課桌椅下，依照「趴下、掩護、穩住」的口訣執行演練，相當熟練。後再聽從校內廣播指令，以書包掩護頭部，依序疏散至操場集合，過程整齊有序。

於集合後，各班級副班長出列清點人數，其中模擬某班有2位同學並未順利集合，經查看回報後，1名同學手臂擦傷，仍可活動；而另一名同學意識清醒，但腿部受傷無法行動。

救難相關人員獲報後，便攜帶擔架將該位「受傷」女同學進行包紮與救治動作，模擬該同學疑似有骨折情形，後送至護理站急救。而校方也即時指派各單位及老師進行災害發生相關應變，整體演練相當逼真完整。

謝國樑表示，在演練時他所在的班級，同學對於趴下、掩護、穩住都做得相當踏實及標準，其中有一位同學有視力上的問題，但仍做得很確實，他認為相當厲害，也邀請同學給他掌聲鼓勵。

謝國樑説，看到同學對於應對上都很熟練踏實，這部分讓他覺得很安心。但是因為在場的同學可能都沒經歷過1999年9月21日的大地震的經驗，所以要提醒大家，台灣是有可能發生重大地震的，也希望這個防災演練，能保護自己和家人的生命財產安全。