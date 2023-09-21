《電通股》i15預購增逾2倍 燦坤買氣拚新高

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【時報記者葉時安台北報導】已霸屏一周的蘋果風暴即將來到最高潮，iPhone 15於9月22日周五正式開賣，燦坤(2430)也將周五上午11點首日全台門市開售，無論是上周已搶到新機預購或等著開賣日搶頭香，上周已預購成功的消費者保證開賣日當天可搶先取貨，門市首日也限量發售。燦坤表示，上周開放預購日(9月15日)線上購物網湧入超高人流，據站上統計觀察，今年搶預購iPhone 15的人潮相比去年iPhone 14成長超過兩倍之多，再加上全台門市近一個月會員熱烈的詢問度來看，今年iPhone 15買氣有望再衝新高，預期這一波換機潮將持續延燒至年底。

燦坤提到，iPhone 15開賣，現場交機還可享有專業門市人員尊榮交機服務，無痛裝置轉移讓每位新機用戶都能完整備份、放心換新機。而舊換新回收方面，即日起至10月10日止，只要持舊款iPhone及指定款Apple Watch至燦坤回收換購新機，即可享有Apple獨家舊換新優惠，還能再享全市場最高20%估價回饋，iPhone最高回收價3萬3100元。

瞄準今年秋季最強換機潮，燦坤攜手兩大銀行夥伴強勢推出iPhone獨家購機方案。燦坤表示，上周開放iPhone 15預購日，線上購物網湧入超高人流，今年搶預購iPhone 15的人潮相比去年iPhone 14成長超過兩倍之多，再加上全台門市近一個月會員熱烈的詢問度來看，今年iPhone 15買氣有望再衝新高，預期這一波換機潮將持續延燒至年底。