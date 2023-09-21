說好的IPO大復活呢？ 安謀等新股陷首發價保衛戰

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報編譯柯婉琇】營銷自動化公司Klaviyo周三在紐約證券交易所首日掛牌股價大漲9.2%，雖然看似風光，但與盤中一度飆升逾20%相比並不出色，另一方面，近日上市的英國IC設計公司安謀（Arm Holdings）已連跌4天，雜貨配送平台Instacart母公司Maplebear Inc在短短的一日「蜜月行情」後股價重挫，都令投資人擔心盼望已久的IPO市場復甦能否成真。

一些投資人和分析師表示，在枯竭了近18個月之後，這些備受矚目的新股讓投資人重新關注起股票首次公開發行（IPO）市場，但由於利率高漲且近來美股普遍走跌，IPO市場恐仍將面臨一段艱難的時期。

Dakota Wealth in Fairfield資深投資組合經理Robert Pavlik表示，協助股票上市的投銀們推動安謀和Maplebear強勢登場，並稱現在是上市的好時機，但華爾街正在告訴他們，「嘿，現在不是最好的環境」。

其他正準備赴美國上市的公司還包括德國百年涼鞋與休閒鞋品牌勃肯（Birkenstock）及越南網路公司VNG Corp。

安謀周三在美國掛牌股票下跌4.10%，收在52.91美元，盤中最低觸及51.52美元，差一點就跌破IPO首發價（51美元）。

安謀是今年以來規模最大的IPO案，上周四首日掛牌股價飆漲近25%，但迄今已經連跌4天，且每日跌幅都超過4%。

Maplebear周二在那斯達克首日掛牌，終場大漲12.33%，收在33.70美元，惟周三隨即重挫10.68%，收在30.10美元，盤中最低跌至29.96美元，跌破首發價（30美元）。

Klaviyo周三首日掛牌股價上漲9.2%，收在32.76美元，盤中一度漲逾20%，報39.47美元，最低跌至30.26美元，僅略高於首發價（30美元）。

高利率仍是一大疑慮，尤其對成長型產業的IPO案更是如此。Janney Montgomery Scott首席投資策略師Mark Luschini表示，投資人可能想知道當前的經濟狀況能否繼續支持高漲的IPO估值。