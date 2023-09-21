中橫公路復健現曙光 鄭文燦：預估13年可全線通車

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921大地震重創中橫公路至今仍在復健，中橫復建可行性評估尚未通過國發會審查。適逢921大地震滿24周年，行政院副院長鄭文燦21日至東勢視察，預計以台8線臨37線雙向通行方案，評估前期規畫加工程施作共13年可通車，經費將達206億元，期間會持續分階段開放管制，滿足居民需求。

中橫公路因921地震受到重創至今已24年，大梨山地區居民仍苦等1條安全回家的路。幾10年來，居民僅能利用中橫便道以管制通行的方式提供急救、救災等基本維生需求，平時往返通勤極為不便。

行政院副院長鄭文燦、立法院副院長蔡其昌及台中市議員謝志忠、蔡成圭等21日至林業保育署台中分署雙崎工作站視察「台8線36K至62K（含台8甲線）谷關至德基段」復健計畫，謝志忠也在會中向鄭文燦遞上「打通中橫陳情書」，轉達鄉親意見。

針對中橫復建，公路總局提出2種方案，一種是台8線臨37線雙向通行方案，工期95個月，另一種是回復地震前通行模式，分中橫上、下線配對通行。公路總局已前者為優選方案，預計新建9座橋樑、6座隧道，恢復道路雙向通行。

鄭文燦表示，公路總局針對地質安全進行2次初步分析，預期在2025年時崩塌機率小於1％，將進行中期的復健計畫，從谷關到德基約24公里，以青山電廠分東西兩段修復，總經費將達206億元，修復計畫長達10年。接下來還會投入14億推動短期安全方案，希望能分階段開放通行車種和管制方案，滿足大梨山地區聯外需求。

他說，中期方案目前在可行性審議階段，國發會進行最後審議，未來會兼顧地質安全、降低環境衝擊與氣候變遷共存，這樣的前提下讓中橫復原；未來會審慎周延推動，將大梨山地區民眾民生交通需求放在首位，兼顧自然生態的條件下，讓修復計畫完成。

蔡其昌表示，中橫復健有利梨山的經濟、生活便利、觀光產業和救災救難等，是居民心中隱隱期盼的事，希望還給居民1條便捷且安全回家的路；謝志忠則說，地方居民都希望排除萬難加速推動。