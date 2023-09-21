南寶獲經濟部減碳專案補助 上下游供應鏈預估每年減近1萬噸碳排

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南寶（4766）加速推廣綠色低碳產品，偕同10餘家上下游廠商，於月初共同獲得經濟部工業局「以大帶小」專案補助，兩年總投資額達1億元，攜手供應鏈推廣綠色產品以及綠色製程，預計每年上下游供應鏈可減碳近1萬噸碳排。

南寶執行長許明現表示，本專案將在紡織與鞋材產品應用低碳化材料及建置溶劑回收系統，預計南寶每年可減碳8,372噸碳排，並帶動下游1,260噸減碳。除台灣南寶預估每年可減碳至少4.7％，節省12.5％用電，在政策的支持下，期望加速綠色產品滲透率的提升。

許明現強調，過往市占率有較顯著提升，主要就是靠創新綠色產品，已被品牌客戶肯定爲策略夥伴。受惠長期研發投入耕耘生質材料和永續、可回收材料等綠色低碳產品效應逐漸顯現，近期更多國際品牌開始以指定策略供應商的方式，建立中長期發展夥伴關係，共同開發新材質接著技術，帶動南寶新客戶、新訂單所有所突破。

南寶主生產各式接著劑與塗料，為台灣第一大接著劑品牌，也是全世界第一大鞋用膠供應商，產品橫跨鞋材、紡織、木工、電子零件、衛材用膠等；全球 7 個國家有 24 座工廠，產品銷售至全球 50 個國家。

許明現指出，南寶多年對綠色及低碳產業供應鏈持續投入研發和技術資源開發創新，尤其是具備高永續性與環境友善者，如低／零揮發性有機化合物（VOC）產品，用不含VOC的水性產品來取代油性產品，以及使用生質原料或可回收原材料的產品，可多面向達到永續及減碳效果，開發更耐用、更節能、或環境友善低汙染低碳的高效能產品等。

不過，綠色與對環境友善產品通常成本與價格相對較高，或是需要投資建置相關設備，供應鏈當中的小型廠商比較沒有能力採用，一直以來雖持續推廣，但改變較為緩慢，因此，經濟部工業局「以大帶小」專案可望扮演重要的減碳推手，在政府推動與南寶與供應鏈共同響應下，期待讓小型廠商加速採用綠色產品。

南寶重視ESG及研發綠色產品，期許「綠色永續」成為南寶的核心競爭力之一，南寶也已宣示邁向淨零，目標在2050年達到碳中和。南寶持續聚焦更為長期永續的成長，將ESG永續策略的理念深化在企業文化當中，不只順應趨勢與客戶要求，更追求更為穩固的競爭優勢，並與社會共生共榮。