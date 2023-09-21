統計調整 蘇州晉級大陸第15個特大城市

中國新聞網21日報導，江蘇省蘇州市發布，近期中國大陸國家統計局更新大陸全國城鄉（含開發區）分類代碼，蘇州城區統計口徑包括蘇州工業園區，下轄社區城鄉代碼由鎮中心區（121）改為主城區（111）。婁葑街道、勝浦街道、唯亭街道、斜塘街道、金雞湖街道下轄各個社區城鄉分類代碼都已改成了111。 此調整並非是區畫調整，只是統計口徑的調整。按此調整統計口徑，以2020年第七次大陸全國人口普查公布的常住人口數據來算，蘇州城區常住人口為512.51萬人，超過500萬，這意味著蘇州躋身中國第15個「特大城市」行列。 大陸國務院2014年發布《關於調整城市規模畫分標準的通知》，城市規模畫分標準以城區常住人口為統計口徑，將城市畫分為五類七檔。其中，城區常住人口500萬以上1000萬以下城市為特大城市；城區常住人口1000萬以上城市為超大城市。 2021年9月，大陸國家統計局根據2020年人口普查數據，發布超大和特大城市名單。彼時，共有7個超大城市：上海、北京、深圳、重慶、廣州、成都、天津；共有14個特大城市：武漢、東莞、西安、杭州、佛山、南京、瀋陽、青島、濟南、長沙、哈爾濱、鄭州、昆明、大連。 中新網報導，大陸國務院發展研究中心研究員馮文猛表示，特大城市是一個重要門檻，晉級特大城市對於城市發展可帶來積極影響，享受更多政策勢能。 以正在推進的城中村改造為例，2023年7月21日，大陸國務院常務會議審議通過《關於在超大特大城市積極穩步推進城中村改造的指導意見》。會議指出，在超大特大城市積極穩步實施城中村改造是改善民生、擴大內需、推動城市高品質發展的一項重要舉措。 是否為超大特大城市，還關係到都市圈的建設資格。根據大陸發改委2019年公布《關於培育發展現代化都市圈的指導意見》，都市圈是城市群內部以超大特大城市或輻射帶動功能強的大城市為中心、以1小時通勤圈為基本範圍的城鎮化空間形態。 馮文猛稱，蘇州成為特大城市既是在區域人口增減分化大背景下人口集聚的結果，同時也將進一步提升蘇州對於人口人才的吸引力。蘇州產業發展基礎好，包括高端製造、生物醫藥等精心布局，產業發展帶動大量就業。 馮文猛表示，成為特大城市，城市人口聚集會帶來規模效應，公共服務配置起來更加有效率，蘇州公共服務水準較高，這讓居民生活更加舒適、環境更加宜居、生活更加安心，這是吸引人口流入並且長期定居下來的一個重要因素。另外，城市可以聚合更多的創新要素，引發新一輪創新，形成螺旋效應，有助於推動新模式不斷湧現、產業不斷升級。