促交流提升品質 移民署金門服務站辦志工及通譯訓練

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小三通分階段逐步開放，往來兩岸人潮日益增加，前往移民署南區事務大隊金門縣服務站申辦「金馬證」的民眾更是絡繹不絕，也使得在第一線協助服務民眾的志工及通譯工作日益繁重。為提升志工及通譯的專業服務，移民署特別舉辦「志工及通譯服務人員教育訓練暨優良志工表揚活動」，邀請新住民家庭服務中心社工督導李金治擔任講師分享經驗。除了讓志工及通譯人員充實專業外，並表揚及感謝他們長年來的熱心付出。

李金治在課程內容分享「志願服務心得分享與檢討」、「家庭暴力防治與救助」、「新住民社會資源介紹」三大主題，藉由實際服務案例讓志工及通譯夥伴們在服務上更能同理民眾的心情及需求。移民署金門縣服務站人員也講解最新的外來人口相關法令，更能提升一線人員服務時與民眾應對的技巧。

擔任英語通譯的梅蘭說，通譯與志工們平常各自值班的日期不同，並不常見面，透過此次的教育訓練，不但學到許多專業知識，也讓夥伴們彼此有更深的認識和互相交流的機會。

移民署金門縣服務站主任鄭明昌表示，今年度的績優志工黃雪梅，平日從事早餐店工作，利用工作結束的下午時間來服務站擔任志工，發揮助人為樂精神，非常感謝志工及通譯長久以來無私的奉獻。

移民署也宣導，今年6至10月間委託典通股份有限公司辦理之「新住民生活需求調查」，會由佩戴識別證的訪員進行訪問，如有疑問，請洽詢02-23315133。另中秋節將至，各式糕餅可能含有豬肉產品，也提醒新住民朋友需注意豬肉來源，將非洲豬瘟阻絕於境外。