南市藍議員質疑「混蛋、壞蛋到處跑」？南市府：均查無進口蛋

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進口蛋爭議持續延燒，台南市議會國民黨團今舉行「混蛋、壞蛋到處跑，台南有沒有？」記者會，拋出質疑台南稽查動作慢，隔壁縣市都有要銷毀的進口蛋，台南當真都查無？台南市政府衛生局強調，年初至今一直有在查核雞蛋，確實都查無進口蛋，後續仍持續稽查中。

台南市藍營議員王家貞、林燕祝、盧崑福、蔡宗豪、李中岑、許至椿今天針對進口蛋衍生混蛋風波與食安疑慮，要求市府應該做到讓市民放心。市議員王家貞也準備提案要求教育局不可使用者進口蛋、液蛋。對此，教育局回應，校園午餐開學至今都未使用液態蛋，一直使用國產蛋，請家長放心。

林燕祝表示，她最近在市場買到的蛋也是臭掉的壞蛋，而且打下去就糊了，品質跟以前差很多，擔憂進口的蛋可能已經混入市場。林燕祝還指衛生局近日才稽查通路業者，雖然可以體諒因為忙於登革熱防疫，但動作實在太慢，現在查，有問題的蛋當然都已下架。

她說，近日有民眾拿「壞蛋」給她，指不久前在全聯買一盒蛋，但打下去的蛋黃是黑的、很臭，懷疑不是台灣的蛋，希望她去追查，她也要衛生局繼續追「壞蛋、混蛋」流向。

衛生局表示，雞蛋稽查一直都有在進行，進口蛋事件發生後也與消保官前往各市場通路稽查，目前沒接到民眾反映買到進口蛋、混蛋；衛生局強調，台南因沒有冷鏈倉儲設備，通路幾乎都是國產蛋，因此，沒有進口蛋的疑慮。