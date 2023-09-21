高屏成「蛋藥庫」 藍營驚爆：還有更多蛋在海上等著進來

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

進口蛋風波愈演愈烈，國民黨高雄市KK政線立委參選人鍾易仲、李眉蓁發現，農業部將85％待銷毀壞蛋藏存在高、屏，成為名副其實「蛋藥庫」。2人21日再驚爆，近日高屏物流業者傳出「還有更多蛋在海上等著進來」，待5400萬顆蛋銷毀、冷鏈倉儲清出空間後，這些船就可以進港、卸貨、進倉，呼籲農業部等單位必須說清楚。

鍾易仲、李眉蓁指出，高雄市衛生局也應立即傳喚超思公司，查明他們到底還有沒有未到岸的進口蛋？還狠酸，許智傑等高雄市8位民進黨立委不要再當「睡八仙」，請積極監督民進黨政府，如果農業部找不到答案，也不妨請教新潮流，或許能澄清很多疑慮。

鍾易仲進一步指出，農業部陳吉仲下台前，曾召開記者會說從巴西專案進口最後一批殼蛋到港時間是7月17日，統計今年3到7月已進口1億4531萬顆。他質疑，這些是否就是專案進口的總數？其他國家專案進口蛋是否已全數到貨？這些疑問並沒有全數澄清。

全台有5400萬顆蛋待銷毀蛋，KK政線昨踢爆，其中1家負責冷藏物流的是官股色彩明顯的陽明海運子公司好好物流。鍾易仲說，陽明海運、好好物流董事長都是前行政院長蘇貞昌任命的，蘇貞昌又出面力挺陳吉仲。

鍾易仲直指，好好物流又破例為農業部收藏壞蛋，整個「蛋蛋共同體動」讓人好奇。現在又傳出還有蛋在海上等著進港，消息是否屬實？陽明海運是否擔任運蛋工作？真相真的需要釐清。

鍾易仲認為，過期蛋已確定要銷毀，卻還「供奉」在高貴冷鏈倉儲裡面，蛋多存1天就多花1天倉儲費，若用公帑養壞蛋，這又圖利了誰？此外，5400萬顆蛋的銷毀費用是多少？誰出的？這筆帳都應該說清楚。

李眉蓁也指出，高雄市至今只追台農蛋等下游洗選廠商，完全不敢碰關係複雜、背景雄厚的超思公司及好好物流，真不知道是搞錯重點，還是故意包庇？如今許多縣市都在清查進口蛋有無流入學校團膳，很快都有了答案，但高雄卻沒明確答案，很多家長很擔心。她呼籲，衛生局不要只會耍官威、開罰單，更要不畏民進黨內強權，揭露真相。