《生醫股》醫療AI吃香 盛弘取得上頂醫學影像逾9%股權

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【時報記者郭鴻慧台北報導】台灣進入高齡社會，盛弘(8403)董事長楊弘仁表示，健康老化是未來重要課題，公司重押醫療AI，策略投資上頂，未來將透過集團旗下哈佛健診及躍獅連鎖藥局體系，推廣腦齡檢測及逆轉工程，以期降低國人失智風險，促進社會健康老化。

盛弘投資2,002萬元認購醫學影像AI公司上頂醫學影像科技股份有限公司(簡稱上頂)，完成對pre-B輪的策略投資，對上頂持股比率約9.71％，並取得一席董事。

現有失智症檢測容易受人為因素影響，很難提供客觀與準確、及時的失智症評估，上頂「腦神經年齡磁振造影檢查技術」運用MRI掃描大腦影像，再透過AI數據分析大腦白質「腦神經纖維束」，以及包含長短期記憶、高階認知與接收反應等八項與失智最攸關的認知功能網絡評量，計算大腦年齡，客觀評估大腦健康，降低失智症評估的不確定因素。

此技術已完成學術發表並取得美國FDA核准和專利申請，亦於2022年6月取得台灣TFDA上市許可，為目前老齡化社會在早期無失智症狀時，無法偵測神經退化的這項未被滿足的需求，提供解決方案。

楊弘仁表示，上頂研發最先進人工智慧預測腦齡及失智風險管理，提供快速、非侵入式的溫和檢查，只需要15分鐘就可以完成所有檢查流程，未來將透過旗下哈佛健診及躍獅連鎖藥局體系，推廣腦齡檢測及逆轉工程，以期降低國人失智風險。

上頂共同創辦人暨董事長曾文毅教授擁有25年以上的臨床及科學研究經驗，曾文毅指出，台灣人口急速老化，再加上少子化，國家生產力會急速下降，如何善用銀髮族的智慧與經驗補足此缺口是當務之急，運用發展快速的AI腦齡檢測正是衡量腦健康的最佳工具。