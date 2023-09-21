囤房稅2.0建商1年內餘屋單一稅率？財部：會合理考慮

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【中央社記者張璦】囤房稅2.0箭在弦上，多屋族在全國各地的房屋將累進課徵較高稅率，財政部次長李慶華今天表示，以建商餘屋來說，1年銷售時間相對短促，不易達成完銷，1年內是否適用單一稅率、戶數免累進，「我們會去做合理的考慮」。

行政院會議今天討論通過財政部擬具的「房屋稅條例」部分條文修正草案，房屋稅將改採全國歸戶，後續財政部將與立法院朝野各黨團溝通，希望囤房稅2.0方案能自民國113年7月1日起實施。

囤房稅2.0草案中，在「非自住」房屋方面，建商餘屋持有年限2年以內的法定稅率，區間將落在2%至3.6%，超過2年則適用一般非自住稅率2%至4.8%，盼促使建商積極加速釋出餘屋。

建商餘屋部分，財政部將設計課稅基準模組給地方參考，也就是有多少戶按多少稅率課徵，李慶華在院會後記者會受訪表示，蓋好房屋後，1年銷售時間相對是很短促的，要完銷會有點急迫、不是那麼容易達成，且建商目的不是囤房，財政部會考慮合理銷售期間，來制定課徵模組。

李慶華指出，1年內餘屋是否可適用單一稅率、戶數不累進，現在沒有答案，必須進一步權衡評估，「我們會去做合理的考慮」。

所謂課稅參考模組，就是指依持有戶數，設有對應稅率級距。持有戶數愈少、適用稅率會較低，反之，持有戶數愈多，稅率將隨之攀高。財政部版的模組在設計上，也會考量各地發展程度不一。