高價、權值股亂流 AI指標逆風漲 3檔登漲停

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Fed年底恐再升息觸動市場敏感神經，美股四大指數20日全數收黑，與台股連動密切的費半更出現破底走勢。台北市場今（21日）股匯雙殺，外資持續匯出，新台幣盤中重貶逾1角，權王台積電開門大跌創波段新低，連帶台股指數同步探底，終場收跌218.08點或1.32％，以點16,316.67作收，跌落上升半年線16,494點，成交量2,772.40億元，含淚苦吞連四黑。

台股921震盪，市場憂心「黑色星期一」變成「黑色一星期」的情緒。技術面而言，台股本周來連跌四根黑K，不僅季線得而復失，半年線也再度失守。

台積電開盤跳空跌破前低534元，終場下跌8元，收報527元，市值縮水2,074億元，初估影響大盤約65點。市場分析台積電若跌破下檔年線528元，台積電將正式轉為空頭趨勢。

關注電子權值股，日月光投控（3711）跌2.18％，仍守住2,000元關卡，聯發科（2454）跌1.71％、台達電（2308）跌幅1.66%、研華（2395）跌1.75％、鴻海（2317）跌0.94％。

儘管輝達與台系AI指標股近期陷入修正，但機構法人對AI興趣仍懷抱希望，AI指標股逆勢抗跌，包括技嘉（2376）、緯創（3231）、緯穎（6669）均逆勢抗跌小漲收紅，分別上漲1.9％、1.82％、1.10％，廣達（2382）貼盤小漲0.23％。

高價股走勢慘淡，信驊 （5274）跌1.71％、創意（3443）跌2.94％、世芯-KY（3661）跌3.67％、祥碩（5269）跌4.29％。

其中，力旺（3529）跌7.08％，失守2,000元關鍵價位，譜瑞-KY（4966）也跌破1,000元大關，跌幅4.85％，終場收在980元，摔出千金門外。

亞德客-KY（1590）盤中一度擠進10千金之列，尾盤支撐不住，終場仍收在千元以下，報970元，漲0.92％。旭隼（6409）、材料-KY（4763）也跟進走強，分別上漲4.01％、1.46％。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計華經、聯鈞、熱映共3檔漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，電腦類股及百貨類股表現相對抗跌，跌幅分別為0.23％、0.56％，觀光類股、汽車類股表現疲軟，下挫2.33％、1.75％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

上市漲幅逾3％共11檔，其中2檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為華經（2468）、聯鈞（3450）、中視（9928）、宏齊（6168）、波力-KY（8467）、旭隼（6409）、大將（1453）、泰碩（3338）、瑞利（1512）、威盛（2388）。

上市跌幅逾4.7％共10檔，其中1檔跌停，收盤跌幅前十名依序為

上市成交量前10名個股依序為碩天（3617）、啟碁（6285）、健鼎（3044）、秋雨（9929）、智易（3596）、智原（3035）、嘉澤（3533）、亞航（2630）、科嘉-KY（5215）、旺旺保（2816）。

上市成交量前10名個股依序為緯創（3231）、華通（2313）、中信金（2891）、矽統（2363）、定穎投控（3715）、廣達（2382）、文曄（3036）、長榮航（2618）、新光金（2888）、聯鈞（3450）。

上櫃漲幅逾4.9％共10檔，其中1檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為博來科技-新（7562）、熱映（3373）、安可（3615）、中茂（5205）、達輝-KY（5276）、福華（8085）、尚茂（8291）、合邦（6103）、立衛（5344）、安克（4188）。

上櫃跌幅逾4.8％共10檔，沒有個股跌停，收盤跌幅前十名依序為力旺（3529）、地心引力（3629）、及成（3095）、鈺太（6679）、御頂（3522）、兆遠（4944）、福大（4402）、永彰（4523）、天蔥（2740）、譜瑞-KY（4966）。

上櫃成交量前10名個股依序為精剛（1584）、華星光（4979）、台燿（6274）、波若威（3163）、富喬（1815）、榮剛（5009）、正德（2641）、合正（5381）、台星科（3265）、全達（8068）。