師大龍泉STAR YES 開學季9月9日熱烈開跑 迎新禮包週週抽限量紅包牆邀你一起FUN送！

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

為推廣師大龍泉商圈特色，臺北市商業處輔導臺北市師大龍泉商圈促進會自主辦理「師大龍泉STAR YES 開學季」活動，於112年9月9日熱情登場。

禮包周周抽活動，超過600張現金抵用券等你來抽！邀請民眾一同體會師大龍泉商圈的特色風情！只要在指定粉絲專頁按讚就能於9月9日、9月10日、9月16日、9月23日及9月30日免費參與「禮包週週抽」活動，晚上6點於師大路39巷口開始，限量商圈現金抵用券等您來抽，抽中的抵用券自即日起至10月15日皆可於商圈特約店家內使用，讓學生、里民及民眾在師大龍泉商圈盡情享用美食與涼爽秋日。

為慶祝雙十國慶，師大龍泉商圈同時與經濟部中小企業處舉辦「前進師大龍泉商圈，最舒適的逛街體驗」活動，將於112年10月10日在師大路39巷1號廣場舉行「師大龍泉雙十響樂」音樂會，以壯麗的管弦樂隊演奏，譜出雙十國慶的壯闊音樂畫卷，邀請民眾一同共襄盛舉。

臺北市商業處表示，師大龍泉商圈周邊鄰近國立臺灣師範大學、古亭國小，學生與居民共同形成特殊的生活圈，吸引各式餐飲美食、平價服飾店及咖啡店聚集，以多元、平價的商品供應南北學生及來台學習華語之外籍人士的日常生活需求，也能為新生帶來更多采多姿的求學生活。市府自102年起挹注資源輔導本市商圈自主辦理活動，串聯在地店家及學校組織，打造在地商圈特色。本次「師大龍泉STAR YES 開學季」於112年9月9日至9月10日舉辦，以開學為主題，邀請師大社團表演搭配禮包週週抽活動，吸引民眾前來參與，透過結合在地特色強化商圈品牌形象，以活絡商圈發展。

臺北市師大龍泉商圈促進會許勝雄理事長表示，師大龍泉商圈一直以來都是台北地區著名的學區商圈，為了歡迎新一屆的大學新生，讓即將進入大學生活的新生們能夠更了解師大龍泉商圈，特別舉辦豐富多彩的活動，除9月9日、10日主活動日外，活動期間無論是學生或一般民眾，免費參與「禮包週週抽」活動，晚上6點於師大路39巷口開始，限量商圈現金抵用券等您來抽。

更多活動相關資訊歡迎至 至「師大龍泉商圈 師大夜市」粉絲專頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=100068984492524 及「 台北市商業處 我是商Ya人 」 (https://www.facebook.com/tcooc/?locale=zh_TW) 查詢！