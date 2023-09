波蘭開第一槍！宣布不再供應武器給烏克蘭

【中時新聞網 黃凡甄】中歐國家波蘭作為烏克蘭的堅定盟友,長期以來在國際舞台上為烏克蘭發聲,收留難民並協助提供各種物資援助。不過就在烏克蘭穀物進口禁令到期後,波蘭為了保護國內農民,決定單方面限制烏克蘭穀物進口,引發烏克蘭強烈不滿。

烏克蘭總統澤倫斯基甚至表示,限制穀物出口形同幫俄羅斯打仗,這番言論徹底激怒波蘭,宣布不再對烏軍供應武器,雙方爭端迅速惡化。

根據BBC報導,波蘭總理莫拉維茨奇(Mateusz Morawiecki)20日透過電視發表演說,宣布不會再把先進武器運送至烏克蘭,要留下來保衛自己。

這項決定的導火線來自雙方對烏克蘭穀物出口的爭議。自從俄烏戰爭爆發之後,俄羅斯幾乎封鎖黑海主要海運航線,導致烏克蘭穀物輸出困難,必須透過陸路出口,也造成大量穀物流入中歐。

今年5月,歐盟同意保加利亞、匈牙利、波蘭、羅馬尼亞和斯洛伐克對烏克蘭實施穀物進口限制,以保護這些國家的農民,不過禁令在15日終止後,歐盟決定不再延長,波蘭、斯洛伐克和匈牙利則表示將自行實施限制。

事實上,這些國家雖然反對烏克蘭穀物進口到自家市場,但還是可以經過它們轉售,不過烏克蘭似乎並不滿意,除了向世貿組織(WTO)提出申訴,澤倫斯基也在聯合國演說中譴責鄰國阻擋穀物出口,甚至批評部分國家「只是假裝支持烏克蘭發動反攻」。

這番言論立刻引來華沙當局不滿,除了傳召烏克蘭大使、表達抗議之外,也宣布停止供應武器。

波蘭自戰爭初期即向烏克蘭提供大力援助,不僅敦促德國提供豹2坦克,也承諾向烏軍提供戰機,並協助收容150多萬難民。如今雙方因為穀物爭端撕破臉,其他國家會如何因應,仍有待觀察。

文章來源:Poland to stop supplying weapons to Ukraine over grain row