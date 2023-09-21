白沙屯拱天宮歡慶建廟160周年 23日起連9天將交通管制

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苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮為慶祝建廟160周年，將在9月23日中秋節當天，舉辦慈暉映沙墩活動。因應活動期間遊客、進香人潮眾多，通霄警分局預計在9月23日至10月1日，期間每日早上7點至傍晚18時，採部分路段實施交通管制，同時維護民眾安全、防搶、防竊等事項。

通霄警分局指出，為能有效疏解活動期間人、車潮壅塞問題，避免屆時湧進大量人車，造成交通堵塞，9月23日至10月1日22時將實施交通管制，管制範圍為通霄鎮白東里啟新路至白沙屯火車站、通霄鎮白東里拱天宮牌樓至白沙屯拱天宮媽祖廟前、後龍鎮南港里過港橋往白沙屯海堤路。

另外，通霄鎮白東里海堤路至新埔里新海樓餐廳前，由北往南實施車輛單向通行管制，並禁止大貨車進入；通霄鎮白沙屯鐵路平交道口西側道路至南港橋路段，則實施車輛單向通行管制；台1線啟新國中路口以南，依實際車流狀況，必要時外側一線車道管制供大客車停放。

警方表示，管制期間白沙屯村內禁止大客車以上車輛進入，村內停車場已滿時，管制台1線與拱天路口、台1線與拱天宮牌樓路口及台1線與啟新路口，禁止自小客車以上車輛進入，請駕駛人沿台1線兩側路邊依序停放。大車臨時停車處為啟新天橋處(台一線南下道)、三鈿文具工廠旁空地(台一線與拱天路口處北上車道)。

活動期間也開放台1線120公里至136公里（西湖鄉東和鋼鐵苗栗廠至通霄鎮賢德工商）道路兩側路邊，民眾可依序停放自小客車。

因應白沙屯村內停車位不敷使用，已向苗栗縣政府申請自小客車停放拱天路（苗86線）兩側，預計可增加約200個自小客車停車位，請前往拱天宮參香民眾可依交管人員指揮停放，停放路段：鄉道苗86線(起點至苗32線間路段)；另「苗32線至台1線」及「紅色標線」禁止停車。

另，白沙屯拱天宮9月29日早上5點30分到晚間18點、及9月30日、10月1日早上7點到晚間18點，有提供接駁專車服務，沿台一線福龍宮公車站牌至台一線秋茂園行駛。