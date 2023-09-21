東海龍門天聖宮連結資源做公益 捐米1.2公噸

『以愛還愛、以心體心』，年年公益不間斷的內政部『績優宗教團體』東台灣指標媽祖廟『東海龍門天聖宮』，今年不但發心於農曆七月辦理『一次報名兩場普渡法會，費用隨喜』希望廣渡更多面臨難關的人可以無有阻礙參加法會、獲得心靈平安；更在集眾人愛的力量總和後，捐贈白米1.2公噸，希望能在台東受海葵颱風肆虐過後農損、屋損災情慘重亟待復元之際，略盡綿薄、涓涓成暖流。
本次冥陽兩利、捐米賑濟，由東海龍門天聖宮主委陳錦鋒、統聯人生服務事業、許吳秀金、張儷齡、廖志賢&廖純玉大德率先拋磚引玉，慷慨捐米各百包；三重凌霄殿(全體人員)、天地人武德會、府城武德武財會等友宮亦共襄盛舉，集眾人之溫暖送愛到偏鄉。捐贈儀式現場也來了廿十多位里長，一起感受這個溫暖的時刻，由市長陳銘風代表台東市公所親自頒發感謝狀向東海龍門天聖宮致上謝意；東海龍門天聖宮-東海媽這次的愛心白米會由市公所統籌，依各里情形分配數量，再由里長協助發放，讓愛心送到每一位真正需要的朋友手中！
關懷弱勢是陳銘風市長重要的施政方向之一，東海龍門天聖宮陳柔嫻宮主表示，天聖宮每月二次辦理『一日蔬食』結緣便當發放至今已發出逾一萬五千個健康蔬食便當，每年持續辦理寒冬送暖、義診、義剪、弱勢探訪、賑濟捐助、開辦讀經班…等多項社教公益志業。2023年成立『中華民國天上聖母東海媽祖慈善協會』，與臺東市里長聯誼會及各個社區發展協會持續推動弱勢家庭探訪及照護、發放清寒獎學金，並積極支持衛生福利部社會及家庭署、臺東縣政府、社團法人台灣安心家庭關懷協會，擔綱成為新興社區照顧關懷據點。這次捐贈白米，不僅代表著宮廟對在地的關懷，也是對市府團隊的支持。
陳銘風市長表示，東海龍門天聖宮是台東在地歷史悠久的廟宇，平時除了藝文活動非常豐富外，也很熱心公益；以戮力依循道藏、嚴謹辦理各項復古遵禮祈安科儀，正派辦道、『依旨辦科』、『法科』見長，深獲肯定！這次陳宮主主動聯繫陳市長，希望透過市公所協調捐贈物資事宜，天聖宮這樣實質地幫助弱勢族群溫飽，正是台東需要的，感謝所有一直照顧著台東這片土地的團體、再次謝謝天聖宮，並期待凝聚更多善心人士一起加入慈善行列。