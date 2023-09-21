高雄校園登革熱疫調「爬4層高浪板 」校長嗆：蚊沒死人先死

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登革熱疫情持續延燒，近日傳出高雄鳳山中崙國中教職員染疫，高市府衛生局證實此事，但擴大疫調採檢後，未發現其他陽性個案。中崙國中校長王文霖抱怨，為了找出感染源，校方同仁跟隨衛生局爬到4層樓高的浪板，「蚊子還沒死，人先死」，他更怒嗆衛生局，寧願被罰錢，也不要自家同仁這麼危險。

登革熱攻破校園傳聞，引發校方、學生及家長議論，高市府衛生局證實，中崙國中教職員確診登革熱，衛生局已於20日針對學校及確診個案居住地擴大疫調採檢，以釐清感染來源。截至目前共計採檢51人，均未發現其他陽性個案。

衛生局同時針對學校及確診個案住家周邊地毯式執行孳生源清除以及緊急防治等各項工作，於該校頂樓屋簷排水槽查獲積水，已孳生病媒蚊埃及斑蚊幼蟲，現場開單告發並當場責令學校立即啟動整頓校園環境及化學防治噴藥滅蚊等防治工作。

衛生局提醒，學校是人口聚集場所，一旦出現病媒蚊極有可能衍生為校園群聚事件，落實傳染病防治為校園安全重要工作之一。因此提醒學校平時應做好衛生自我管理，針對可能孳生病媒蚊熱點詳加檢查，積極主動清除髒亂點與積水容器。另提醒學校師生，若有出現登革熱疑似症狀，請即停止上班上學，儘速前往登革熱合約醫療院所就醫快篩。

王文霖指出，該師檢驗出登革熱確診後就沒到校上班，衛生局20日有進入校園對全體教師進行採檢。「蚊子還沒死，人先死」王文霖抱怨，採檢人員與學校第一線同仁為了找尋孑孓，爬到4層樓高的浪板，真的相當危險，他寧願被罰錢也不要大家冒著生命危險這樣採檢，希望衛生局的高官能聽到第一線人員的辛苦。

對此，衛生局回應，這本來就是該做的事，為了防治登革熱，擴大採檢、校園安全等都是大家應該做的措施。