台塑企業暨慶寶勤勞基金會捐款支援購置淨海工作船 齊力海洋守護

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海洋廢棄物嚴重威脅海洋生態，也間接影響到生活環境，台塑企業暨慶寶勤勞基金會（創辦人王永慶）捐贈兩百萬元予小琉球海洋志工隊購置淨海工作船，為淨海、守護海洋盡一份心力；21日在小琉球白沙國小進行捐贈儀式，邀請民眾及贊助人共同見證守護海洋的力量。小琉球海洋志工隊特命名這艘船為「台塑慶寶海洋守護者」，以感謝基金會支持。

台塑企業台化近年致力回收廢棄漁網並進行再利用，因而與小琉球海洋志工隊結識，首先贊助小琉球海洋志工隊氧氣瓶費用，並將相關訊息帶回企業內分享。長年耕耘社會公益事業的慶寶勤勞基金會得知志工隊「堅持做對的事」理念後，立即決定加碼支持，補上購置淨海工作船募款金額不足的部分，達成合力守護海洋合作計畫。

慶寶勤勞基金會董事、台塑企業管理中心常委王瑞華表示，台塑企業經營理念之一即是『取之於社會，用之於社會』，在聽完小琉球海洋志工隊努力、堅持淨海多年之際，決定捐贈新台幣兩百萬元協助志工隊購買新的淨海工作船，希望能藉由這艘「台塑慶寶海洋守護者」，陪伴小琉球志工隊每一次的淨海工作，平安航行。謝謝小琉球海洋志工隊將這個機會分享出來，讓慶寶勤勞基金會能夠一起參與這項非常有意義的事。未來將透過和小琉球海洋志工隊深入合作，一起來推動海洋教育，從屏東縣沿海的國小開始試行，讓愛護海洋環境的觀念從小萌芽，並且擴大影響力，讓更多的人一起守護海洋。

台塑企業指出，2009年一群熱愛海洋的小琉球居民，看見海中一張長達百米的漁網上，纏著一隻死亡的綠蠵龜後，開始反思並在多次討論下，由屏東縣琉球鄉觀光發展協會的業者與地方熱心人士，自發性召集同好於2009年10月組成小琉球海洋志工隊，開始潛水至海底打撈廢漁網及海底垃圾，長達14年相關開支均未申請政府補助或接受捐款。

除旅遊旺季外，小琉球海洋志工隊固定每周三出海淨海，辦理淨海活動已超過400場次，「海好」有這群熱心的志工們，持續不懈地清理，讓海洋逐漸恢復乾淨的樣貌，海龜也漸漸多了起來，但淨海使用船隻漸漸地不敷使用及頻頻出狀況，志工隊因而首次發起募款活動。

捐贈活動由琉球國中的舞獅隊、白沙國小小提琴隊熱鬧開場，以影片述說小琉球海洋志工隊的初衷及「台塑慶寶海洋守護者」的由來，會場更展示小琉球海洋志工隊成軍的過程與歷年來的成果，以及台化漁網回收再利用的成效。屏東縣環保局顏幸苑局長、慶寶勤勞基金會王瑞華董事、大鵬灣國家風景區管理處許主龍處長及小琉球海洋志工隊李重震隊長也出席，為「台塑慶寶海洋守護者」揭牌。