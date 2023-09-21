高鐵特區首座國際設計住宅 達麗X白天鵝引領入主

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後疫情時代趨緩，國際交流大門開啟，商業來往頻繁，基地具備交通地段優勢儼然成為建案新寵。上市品牌達麗建設與北部豪宅建商白天鵝建設，攜手打造台中高鐵地王級新案，由澳洲PTW國際團隊、景觀大師王勝正操刀設計，新穎設計將國際化引入高鐵特區，且鄰近國際規模「高鐵娛樂購物城」，坐擁首座國際設計住宅案，國際生活圈近在咫尺。

台中高鐵站大台中樞紐門面，西半部交通核心集結高鐵、台鐵、捷運、國道1號、國道3號、74快速道路，蘊含強大交通動能，車行約30分鐘進機場，4小時飛抵亞洲重要城市，以新高鐵特區為起點，極速改寫地段價值。

永慶資深房仲謝兒政指出，高鐵特區面積達273公頃，中山路以北是較靠近高鐵站的「核心商業區」，大多數的重大建設，例如百億商場開發案、國泰物流共和國、會展中心都位在此區，基本上地段區域的發展，也足以撼動整個烏日區的房價走勢。

更重要的是，此區段擁有樓地板面積14萬坪的「高鐵娛樂購物城」，設計面向不僅是傳統的零售商鋪、電影院，結合來自英國知名設計團隊BENOY，欲將之打造為世界級的購物中心，不但有5星級酒店、A級商辦、國際會議中心、百老匯等級影城，並首創2萬坪景觀綠化廣場，吸睛度破表。

美國建築師暨都市計畫技師彼得•卡爾索普提出，大眾運輸導向型發展（Transit-oriented development，簡稱TOD），以大眾運輸樞紐和車站為核心的同時，倡導高效、混合的土地利用，帶動地段周邊發展，導向都市化之生活新型態，台中高鐵特區將為繼桃園青埔後最大的指標性建案區。

達麗建設及白天鵝建設機構看準後續住宅需求，攜手合作台中高鐵新案，建案基地正是高鐵門面第一排（臺中市烏日區高鐵五路與站區一路口），本案面積達4580坪，2021年公開標售時，達麗斥資44.2億元得標，每坪決標價達96.4萬元，創下烏日區史上天價紀錄，坐上地王寶座，高鐵站代表著永續經營的國家級建設，在地段上，絕對是無可取代的樞紐地位。

此建案規劃28樓層、5 大棟、坪數以22-46坪為主，總戶數1229戶，是達麗深耕台中最大單一個案。

如同其他國際大城市的「城市綜合體」，商城也將國際五星級酒店、A級商辦大樓、國際會議中心、展示中心等建築包含在內，預計可帶來18000個就業機會，不輸一座產業園區，間接吸引彰化、南投區域的外移作用，拉抬區域住宅需求。

近期投資客買盤縮手，市場轉為剛性需求買盤，使得購屋族已傾向挑選體質穩健的上市品牌建商，購屋保值抗通膨仍是最重要的資產規劃與顯學。