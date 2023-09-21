中秋業績飆3成！築間燒肉品牌和牛免費吃、鼎王擲骰送肉盤

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中秋連假長達4天， 讓不少民眾開始規劃聚餐行程，餐飲業者也趁此時推優惠吸引人流上門。築間餐飲集團旗下主打個人燒肉品牌「燒肉Smile」及主打2~3人套餐的燒肉品牌「絵馬別邸」、主打和牛燒肉吃到飽的「本格和牛燒肉放題」，有機會免費獲得「和牛吃到飽招待券」以及免費品嚐「Smile挽肉」；鼎王、無老鍋則推單筆消費金額發票滿2500元，可玩骰子遊戲，最高可免費吃梅花豬肉。

築間餐飲集團搶空燒肉商機，自開放訂位後截至目前為止，訂位大約8成滿，越接近進中秋節所剩座位將越來越少，預估將會帶動2~3成的業績成長。即日起至28日，本格和牛燒肉放題週週抽免費享用和牛吃到飽1名，凡於本格和牛燒肉放題官方粉絲專頁留言有機會獲得「988元和牛燒肉招待券」乙張。絵馬別邸推出用餐就送「絵馬特製祈願守」乙個，有機會獲得88折優惠。燒肉Smile推出凡於店內消費套餐一份，於Google五星評論／FB打卡／IG地標＋打卡，即可獲得「Smile~挽肉」乙份，每日限量100份。

鼎王麻辣鍋和無老鍋10月31日前推出「秋來運轉饗好食 紅白鍋PK樂」活動，單筆消費金額發票滿2500元，可玩骰子遊戲，只要骰中紅色就送梅花豬肉乙份；骰中白色則是枸杞菊花露買一送一，平日週一至週五都可以遊玩，中秋與國慶連假則不適用。