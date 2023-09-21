大專生洄游農村競賽 聯大文創系斬獲5大獎、50萬獎金

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由農業部主辦的「第13屆大專生洄游農村競賽」在歷經4個月共3階段的競賽後結果出爐，聯合大學文創系勇奪金獎、銀獎、創新設計獎、最美農村故事獎、螢光點點獎等獎項，總獎金超過50萬元，是賽事最大收穫的學校之一。

今年全國大專院校共有超過 80 組團隊報名參加「大專生洄游農村競賽」，經兩階段評選出 25 組進入決選並獲得 12 萬駐村獎金後，開始執行暑假的駐村計畫，在激烈的競爭下，最終由聯大文創系「食八銅人」團隊的「洄響銅鑼」勇奪金獎、創新設計獎、最美農村故事獎、螢光點點獎，並獲得共 18 萬元獎金;文創系另一組團隊「貓裏貓裏 HOME」也獲得銀獎、最美農村故事獎、螢光點點獎，獲得共 9 萬元獎金。

文創系陳君山主任表示，參與「大專生洄游農村競賽」計畫，最幸福的事就是能與一群志同道合的夥伴一起走進農村社區，共同來做一件非常有意義的事，這件事能夠讓社區、學校甚至這片土地有所改變。

「食八銅人」團隊指導老師熊子扉、周念湘老師，帶領8位同學。與苗栗銅鑼鄉農會合作，深入探訪銅鑼鄉十個村莊進行田野調查，與當地居民交流，了解在地的故事和文化，塑造出「洄響銅鑼」的品牌與系列包裝以及網站，規畫「菊之島」行銷活動以及 RPG 互動遊戲體驗，優化杭菊產銷班導覽流程與設施，遊客還可以透過 RPG 互動遊戲闖關體驗，增進趣味性。

此外，團隊也為在地產物創造出獨特的 IP 設計，創新行銷在地的杭菊產業；在產品創 新包裝上，團隊落實節能減碳，設計輕量化包裝，將在銅鑼杭菊節進行販售。

而「貓裏貓裏 HOME」團隊為校方主任陳君山、老師熊子扉指導 8位學生將貓裏休閒農業區打造成貓裏王國，利用情境式的引導、教案、教具、遊程的搭配，將大自然視為天然的自然教室，在暑假中辦理夏令營並帶領遊客體驗食農教育以及農藝輔療，進而提升休區的觀光度及曝光度，更是讓苗栗在地學子以及居民認識並看見了貓裏休區。

聯大指出，學生們穿梭在銅鑼田間村莊、貓裏休區 短短一個暑假就必須從田野調查、問題探索、創意激發、設計實驗、檢測成果以及檢討修正，相當不容易，並與駐村地方夥伴變得熟識，不只學生收穫滿滿，也讓地方被看見。