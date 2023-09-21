還有1字頭！這大城年輕人買房最積極

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【中時新聞網之房產網 葉思含】根據東森房屋研究中心彙整聯徵中心資料發現，近一年全國35歲以下年輕房貸族的申貸件數總計5萬5381件，佔全台新增房貸總件數17萬4150件的31.8%，在七大主要都會區之中，又以高雄市的年輕房貸族佔比最高，約為36.2%，而台北市年輕房貸族的佔比僅有20.8%，居七都最末。

東森房屋研究中心副理黃勝暉指出，現在很多年輕人都會把買房子視為重要的人生目標，但全台房價一路狂飆，以雙北來看，雙北的房價身處天花板級別，由內政部不動產資訊平台揭露，今年Q1台北市的平均購屋總價約為2093.7萬元，新北市則為1314.3萬元。

普通月薪3~4萬的年輕族群僅是存夠自備款就已經要花費數年、甚至數十年的時間，遑論買房後沉重的房貸支出，所以近一年台北市、新北市年輕房貸族的佔比分別只有20.8%、27.8%，佔比低於全台平均水準。

對於七都之中年輕房貸族佔比最高的高雄市，東森房屋漢神巨蛋店店長林建宏表示，高雄房價基期低，且幅員遼闊，物件種類豐富，目前在高雄蛋白區還有機會找到單價落在1~2字頭、屋齡20~30年左右的中古公寓、大樓，市區內也有不少低總價的小宅產品可供挑選，年輕族群負擔起來相對會比較輕鬆。

其次，近年來伴隨楠梓科技園區、亞灣5G AIoT創新園區、橋頭科學園區等產業園區的建設，許多國內外知名企業，如：台積電、鴻海等，都相繼進駐高雄，為區域帶來了大量就業人口，進而產生居住需求。

再者，高雄的快速發展有目共睹，而且未來隨著建設題材、科技題材的不斷發酵，高雄房市前景仍具想像空間，房價繼續走揚的可能性很高，因此年輕族群就會更有動力進場買房，以達到資產保值與增值的目的。

黃勝暉指出，近期受政府打炒房影響，投資買盤逐漸退場，首購族、換屋族變成了當下的買房主力，整體房市都在朝向更加健康的方向發展，再加上有新青安這一政策利多，研判未來一段時間會有愈來愈多的年輕族群進場。

不過，需要提醒的是，年輕族群在買房時務必要量力而行，切忌過度操作財務槓桿，建議房貸族每月的房貸支出最好不要超過月收入的1/3，如果房貸負擔佔比過高，就會使資金調度靈活性受限，購屋者的生活品質可能會因此大打折扣，未來面對升息與大環境變動的抵抗能力也會隨之削弱。