貝克歐引進無油無菌高壓空氣系統發揮節能效益

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ISO8573-1是世界各國依循的壓縮空氣品質標準，在此標準下，業者可以安全的建構出適合的壓縮空氣系統，讓系統內各項設備發揮最大效益，創造節能的效果。協助業者對壓縮空氣品質達到PIC/S確效，貝克歐科技公司引進德國知名BEKO公司研發的壓縮空氣含油量監測器，ON-LINE 線上就能針對壓縮空氣含油量進行監控。

此套設備取得德國TÜV認證，符合ISO8573-1空氣品質標準，偵測範圍可從4mg/M³至≤0.01mg/M³，可整合現有感應器，同時對壓縮空氣系統作整體數據的監控，滿足客戶在壓縮空氣品質與能源上的控管。

無油無菌催化系統通過ISO9001、CE產品品質認證，更取得TÜV無油、測油認證、GfPS無菌認證，目前已廣泛應用醫院、醫藥、食品、塗裝、電子等領域，產品特色安裝配管容易，適合任何壓縮空氣管路系統。在操作上，可搭配能效較高的微油式空壓機。

BEKO公司成立於1982年，是全球第一家研發節能型自動排水器，及油水分離器等環保設備的國際大廠，行銷網遍佈全球。滿足業界的需求，BEKO推出的產品包括：無耗氣式自動排水器、油水分離器、乳化液分離器、精密過濾器、水氣分離器、活性碳過濾器、冷凍式乾燥機、薄膜式乾燥機、無熱、加熱吸附式乾燥機、壓縮熱回收吸附式乾燥機、高壓吸附式乾燥機、無油催化機、壓縮空氣深冷機、熱感式質量流量計、露點計、超音波測漏儀、ON-LINE油份測試儀、呼吸空氣品質監測儀。洽詢電話：（02）86983998。