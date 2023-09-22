業者大吃一驚！7月預售屋實登數出爐 「這都」年底將現「窒息量」

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

就如房地產業界預期，今（2023）年7月份六都及新竹地區的預售屋實價登錄一定比6月份來的低，但如今揭露的量，讓業者更是大感意外！寶麟廣告副總經理管清智指出，原本自己預估7月份預售屋實登會接近4、5月份月均量6,618戶左右，但出乎意料之外，竟然比預估低了將近3成，判斷8～10月份將維持在每月4,000～4,500戶的溫和交易量，11、12月份房市受到總統大選干擾、房市失去焦點，預估預售屋交易量將會下探每月3,000戶。

觀察今年6月六都與新竹地區的預售屋實價登錄統計，可發現六都+新竹地區的交易量高達10,533戶，是去年以來單月最多、高於去年一整年每個月的交易量；管清智說，《平均地權條例》修法於7月1日上路，反而有助法案實施前的房市交易量活絡，因此7月政策上路前、6月就激發一波預售屋買氣。

不過7月的預售屋實登數一下子大減，管清智表示，比自己所預估的還少了29％、將近2000戶，7月份六都及新竹預售屋實登量僅4,689戶，本來我預期會接近4、5月份月均量6,618戶左右，但數據一出真的出乎意料。

管清智指出，從六月份10,533戶實登筆數來看，近兩年來景氣高峰的預售屋逐月實登均量大約落在6,500戶，今年6月份多了超過4,000戶，除了房市有過熱的現象之外，也判斷很多購屋者確實提前在6月進場購屋、確保有合約最大彈性，因7月1日《平均地權條例》修法上路、禁止預售屋換約，這因素也是7月交易滑落的主因。

管清智說，但今年7月單月只有4,689戶，低於實價登路2.0上路後的月平均值5,248戶，房市高檔降溫也是不爭的事實，但高檔降溫並不是冷卻不景氣。對於今年下半年的房市趨勢，判斷8～10月份將維持在每月4,000～4,500戶溫和交易量，這樣的交易量對房市影響，預估整體市場趨勢持平，價格修正將屬個案表現。

管清智表示，11～12月份房市因總統大選而失去焦點，預估預售屋交易量將會下探至每月3,000戶，這樣的七都總量，可預見台北市將出現「窒息量」，但市場仍無跌價條件，因為這樣的房市氛圍與趨勢本來就在建商的預測之內，且短期的量縮不會對房價造成壓力，但仍會因此而有利於買方的利多條件釋出。此外，7月預售屋實登數最多的都市落在桃園、為1,452戶，可見桃園的房市量能頗強、房價優勢吸引民眾移居及購屋。

他分析，因此今年下半年是買房子的好時機，關鍵在於市場短期仍無跌價條件，但建商會因為流動性變差將會釋出對買方相對有利的購屋條件，自住客可積極看房子、尋找好標的，若都符合自身需求且可負擔，就是下手的好時機。