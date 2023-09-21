台中高鐵特區企業商辦看漲 大型建設力推趨勢

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後疫情時代來臨，國際往來大門開啟，企業交流回歸巔峰，而坐擁三鐵共構之優勢，加上國道一號、國道三號和台74線動線交會，台中高鐵站等同於台灣西部交通心臟區位；也因高鐵台中站近鄰中科、精科、工業區科技走廊，將中部產業鏈完整串連，撐起龐大產業年產值，也讓不少企業主打算將總部遷至高鐵站周邊。

近幾年中部因台積電等科技大廠持續擴廠，連帶使得商辦受到關注，價格補漲態勢明顯；台中建築經營協會市調委員白洪章指出，大台中商辦聚落於七期、台灣大道一帶，但因商務交通以便捷為主，高鐵特區因地點特性縮短了雙北距離，國際企業更能就近管理廠區事務，有效強化商業品牌能見度，打開通往世界商流舞台。

有鑑於此，登陽建設在此區推出商辦建案「登陽ICC」，距離高鐵站僅350公尺，規劃為1棟地上22層，地下5層建築，55～300坪辦公空間，外觀設計玻璃帷幕，採取科技化門禁安全管理，並設有美饌會館，提供餐飲服務，健身房、中庭花園以及6間不同大小商務會議中心，打造多元活潑的工作環境。而為提升企業前瞻永續形象，設置規劃29個貴賓訪客車位，當中含有11個電動車充電樁，響應節能減碳趨勢。

隨著雲端產業越趨成熟，企業迎來加速轉型的動力，從WFH到回歸實體辦公室潮，為團隊創造優質工作環境，是企業軟實力的重要關鍵；登陽ICC打造國際A級商辦，未出站即感受氣勢恢宏，勢必成為站前地標；從入內的寬敞大廳、各式會議空間等，符合現代化辦公環境，齊步提升企業競爭力。

基地鄰近國際級規模「高鐵娛樂購物城」，坐擁萬坪購物中心、影城、五星級飯店與頂級藝文空間，經由國際知名設計團隊打造世界級高檔購物中心，不但有巨型屋頂花園、室內大型景觀瀑布、國際級音樂燈光秀等設施，商城完工後，將成為台灣新地標引領台中高鐵特區後勢看漲。

負責銷售個案的宋經理表示，目前高端商辦大樓雖集中在七期市中心燙金地段，但因高鐵特區條件逐漸成熟、無法取代的三鐵共構交通優勢條件，登陽ICC A級商辦可視為未來人才匯集的國際商業區。