使用率僅8％…凍卵熱潮中的生育困境

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現代人晚婚、晚生，更多女性選擇「凍卵」為自己保留未來生育的機會，不過，雖然近年來凍卵人數不斷增長，研究卻顯示，台灣卵子解凍率僅8.4％，而在美國，這一比例約為38%。女性看似能透過「凍卵」獲得更多生育的主動權，但其中卻有許多人將因面臨法規設下的種種限制而難以真正使用，因而造就「凍卵者多、使用者少」的尷尬局面。

晚婚趨勢 凍卵人數4年飆7倍

據內政部人口統計資料顯示，去年國人平均初婚年齡再度升高，男性為32.6歲，女性為30.7歲，較10年前增加1歲；而女性首次生育的平均年齡自101年起超過30歲，至去年已攀升至31.43歲。在晚婚、晚生的趨勢下，近年來有越來越多年輕女性選擇「凍卵」，將年輕健康的卵子保留下來，待未來有生育需求時再解凍使用。

目前官方沒有凍卵統計數據，但據台大醫院一項研究指出，過去3年，35至39歲的凍卵女性人數增加86%。而成立超過23年的送子鳥生殖中心數據則顯示，每年首次凍卵的人數在近年快速增加，去年的人數已是2018年的7倍；凍卵平均年齡也從2012年的39.1歲降至去年的35.2歲，10年來降低3.9歲。

「為自己的未來買個保險，怕年紀越來越大，可能不好生或者生不出來。」BBC採訪接受凍卵流程、33歲的台灣人薇薇安，她表示，查詢資料發現，好的卵子對寶寶的發育很重要，因此認為凍卵是值得投資的事，可以讓她在現階段選擇先專心工作，同時為未來保留生育的選項。

根據台灣凍卵協會「2023年女性生育保存意向調查」，參與問卷的逾千名女性中，超過半數表示現在或將來有生育打算，有近3成曾經考慮過凍卵以保存生育力，其中，想凍卵的原因有6成是因為「不知道未來會發生什麼事情，所以先凍卵最保險」。

調查也指出，適齡女性考慮凍卵的原因有近4成是「暫時不打算生孩子」以及約3成是因為「尚未遇到合適的生育伴侶」。

凍卵，讓女性多了可以掌握自己生育時機的權力，對尚未有合適伴侶、可婚育對象的女性來說，也可減緩未來因為年齡而有的生育焦慮。醫學研究指出，隨著年齡增長，女性的卵巢功能及卵子品質將逐漸下降，多數人工生殖醫學中心均建議女性在35歲以前凍卵。

但是，雖然未婚女性可凍卵，若想解凍、使用卵子，依台灣《人工生殖法》規範，須已婚且有異性配偶，且要實施人工生殖時還須有配偶同意。換言之，若是未婚或為同性配偶，則無法在台灣使用自己的卵子，包括人工授精、試管嬰兒都不行。

單身女無法使用…凍卵解凍率低於1成！

《人工生殖法》規定，只有不孕夫妻才能取用冷凍卵子，進行人工生殖。這或許會讓許多有凍卵意願的單身女性為之卻步，更可能讓已凍卵者無法使用自己的卵子。

據台大醫院婦產科團隊刊載在《生殖生物學與內分泌》期刊的研究報告顯示，從2002到2020年，在台大醫院凍卵後總平均使用率為8.4％。若以送子鳥生殖中心統計至2022年的數據來看，整體使用率約4.5％，若扣除疫情期間的影響，僅統計至2020年，使用率也僅約6.7％。

衛福部次長周志浩曾坦言，台灣凍卵解凍率低，可能與法規限定婚姻關係有關。

對比國外研究數據，西班牙和瑞典的使用率分別為12.1％和15％，而美國的使用率達38.1％。

台大醫院婦產科團隊在研究報告中指出，在西班牙和美國的研究中，有41.7％和37.5％的女性是使用捐贈的精子來受孕，但台灣的未婚女性無法效仿。報告也提到，「凍卵要達到成本效益，只有使用率達50％且卵子的使用不受限於異性已婚夫婦。」

沒有結婚的單身女性也有生育權力，據中央社報導，台北醫學大學附設醫院婦產部生殖醫學科副主任盧柏嘉說，政府應該理解女生凍卵背後真正原因，有非常多女性想孕、不想婚，法規盡快跟上、配合，才能從實務面改善生育環境。

除了法規限制，「2023年女性生育保存意向調查」也指出，適齡女性遲遲未凍卵的主因是「經濟考量」，近7成女性希望政府可以提供「凍卵保存補助」，提高生育保存意願。

避免錯失好孕時機 凍卵補助有解？

目前政府僅有針對不孕夫婦的人工生殖補助，單純凍卵不在補助範圍內，僅部分縣市提供補助，如桃園市補助營養金10,000元及第2年與第3年保存金各6,000元；新竹市提供申請卵巢功能抽血檢驗2,000名及凍卵療程1,000名，合計最高補助新台幣31,000元。

台北市議會則有多位議員提案，希望市府提供30～40歲女性每人一次凍卵補助。

依各生殖中心行情，一次凍卵療程花費約8～10萬元，每年保管費約8,000～10,000元。這僅是「凍卵」最基本的費用。因卵子解凍後有一定損耗率，醫師一般建議至少要凍存10～15顆卵子，才能確保較高受孕機率。由於年齡越大，每次手術可取得的卵子數量可能越少，若想取得較多卵子，療程所需費用還將往上疊加。

蘋果、臉書、亞馬遜等自2014年起提供女性員工凍卵津貼，許多國外企業也陸續提供相關福利政策。東京大型化妝品製造商Pola於2021年春季開始提供員工凍卵補貼。日本東京都政府則在日前宣布，將針對18～39歲女性提供最高30萬日圓（約新台幣65,000元）的凍卵補助。

據中央社報導，孕醫生殖中心院長黎惠波說，如果政府願意替補助大齡女性，絕對是人口政策上重要宣示，甚至有機會鼓勵更年輕一點、礙於經濟條件的女性避免錯失機會。但婦產科醫學會秘書長黃建霈也指出，凍卵雖可保存卵子最好的狀態，但也可能因此延後黃金生育期，凍卵補助不適合所有單身女性全體適用，或許可考慮以年齡劃分，仍鼓勵適齡懷孕，避免高齡產婦產生疾病風險。