兩條腿走得快！未來有望透過2大財源挹注新藥收載

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

民進黨總統參選人賴清德提出，要設立「百億癌症新藥基金」，衛福部長薛瑞元說，這和健保署先前規劃的方向類似，不過如果從公務預算會比較慢，預計後年才能執行，健保總額就會比較快，有機會明年使用。

健保署副署長李丞華補充，在新藥相關預算上，除爭取行政院的公務預算，健保年度總額也會寬列約40億預算，不過他強調，新藥基金本身屬於國家公務預算，而新藥新科技則屬於健保總額的一部分，這是兩項分開的財源，但「兩條腿走路走得快一點，用這兩個預算納入更多新藥」，不過新藥基金走國家預算，時序上會比較久。

近年健保總額中的醫院新醫療科技預算為，2022年30億元、2023年為30.78億，2024年健保署預計爭取40億以上，不過仍需視協商結果最後公告而定，而總額協商結果，預計明天由健保會對外說明。

而在新藥的藍圖，健保署長石崇良日前指出，將比照英國國家健康暨照護卓越研究院（NICE）的癌藥基金模式，籌設規模達100億至120億元的「新藥基金」，針對新藥及癌藥未完成三期臨床試驗的藥品，比照健保給付方式，做為暫時性支付，2年後再評估是否納入健保或投入市場。

新藥基金是獨立於健保總額之外的經費，來源為公務預算與藥廠投入，廠商可自行決定是否加入。石崇良舉例，可能有些藥物只做了二期臨床試驗，療效尚不確定，就可以先加入這個基金。

其中，公務預算每年固定編列經費撥入新藥基金，沒用完的錢就留在基金中；反之，如果出現財務缺口，廠商就要依照各自占比分攤，也就是要承擔分攤超支金額的風險。

由於新藥多在臨床試驗階段，費用也都相當昂貴，若能納入基金運作，將可提前透過基金支付，降低病人的醫療成本並提早使用，一旦效果良好，也可提早導入健保給付用藥。