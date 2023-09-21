美暫停升息 國泰世華銀：2024年有降息空間

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美國聯準會（Fed）今（21日）宣布政策利率不變，維持在22年高點，但「暗示」今年仍有升息的可能。國泰世華銀行表示，這次暫停升息，並且利率將維持在高位更久，意味著後續經濟復甦力道將受限，一旦經濟活動放緩，若再配合通膨回落，2024年美國聯準會可能出現降息空間，但未來「迅速大幅降息」機率不高 。

就股債來看，國泰世華銀行表示，長債有機會因美國經濟優於預期而續揚，美股短期難脫整理格局，中長期有望隨基本面低檔翻揚；匯率上，美元近期仍將保持強勢，待美國聯準會（Fed）釋出最後一次升息訊號，美元才會出現走貶空間。

國泰世華銀行表示，這次美國聯準會（Fed）宣布暫停升息，會後聲明傳遞3大重要訊息：第一，美國聯準會於美國時間9月20日雖宣布暫停升息，但利率點陣圖顯示，2023年仍可能再升息1碼，且2024年降息空間縮窄；第二，在美國經濟仍具韌性與距2％通膨目標仍有距離下，預期美國聯準會利率維持「Higher and (much) longer 」；第三，11月FOMC會議舉行前，後續公布的通膨數據是觀察重點，包含台灣時間10月12日的CPI（消費者物價指數），與9月29日、10月27日的PCE（個人消費支出物價指數）數據。

國泰世華銀行指出，聯準會此次暫停升息，並且利率將維持在高位更久，意味著後續經濟復甦力道將受限，一旦經濟活動放緩，若再配合通膨回落，2024年美國聯準會可能出現降息空間，但未來「迅速大幅降息」機率不高。

在匯市上，國泰世華銀行認為，歐洲央行（ECB）釋出升息見頂訊號，偏鴿立場壓抑歐元走勢，加上近期經濟表現美優於歐，進一步推升美元走強。預期美元近期仍將保持強勢，待美國聯準會（Fed）釋出最後一次升息訊號，美元才會出現走貶空間。長期美元走勢將隨升息告終漸受壓抑，新台幣等待基本面推升轉強。

股市上，國泰世華銀行表示，近期美股走勢受高利率環境影響，對評價面形成壓力而震盪，企業獲利狀況正在改善，加上近期ISM製造業的新訂單／存貨比已連續3個月站穩1，顯示製造業去庫存化接近尾聲，支撐股市下檔空間。長線而言，股市前景依然看好，若逢股市拉回，不妨站在買方思考，逢低分進場批布局。美股短期難脫整理格局，但中長期有望隨基本面低檔翻揚。

債市上，國泰世華銀行表示，短線上債券利率仍將維持高位，宜鎖利，隨核心通膨持續降溫，美國聯準會（Fed）逐步走入升息尾聲的大方向不變，預期長線公債殖利率終將回落，長債因美國經濟優於預期而續揚，殖利率逢高仍是布建債券契機。