冠軍建材與新苗教養院一同種花生 製成禮盒販售循環回饋

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苗栗縣冠軍建材支持後龍鎮新苗教養院弱勢身心障礙朋友，今年3月間在教養院內的無毒農場齊力種下後龍鎮知名的9號花生，至8月所栽種花生採收完畢，冠軍建材將全部收成的花生，加上銅鑼鄉生產的杭菊，共同做成「好事花生」中秋禮盒，號召旗下經銷商共同響應，優先認購1160盒，所得全部捐贈新苗教養院，創下社福禮盒的新模式。

冠軍建材支持身心障礙者的工作能力，促使新苗教養院邁向更多元的自立發展轉型機會，透過院內的無毒農場能讓院生體驗種植、收成的成就感，並培養耐心與團隊合作的精神。今年春天，冠軍建材動員員工與眷屬，一同前往新苗教養院協助院生除草、整地、種植有機花生。上個月順利收成粒粒飽滿的9號帶殻花生，由冠軍建材協助設計出文青風中秋禮盒，並由插畫師SToNE以「新苗小農友善環境、嚴選在地食材」為概念，繪製logo，讓禮盒洋溢著滿滿的童趣與溫馨感。

冠軍建材以「好事花生」為中秋禮盒訂名，搭配上苗栗縣銅鑼鄉杭菊花茶，號召冠軍旗下經銷商共同響應，優先認購1160盒中秋禮盒，藉由一點一滴的愛心凝聚，肯定身心障礙者的工作能力之餘，也以實際行動輔導新苗教養院伴手禮轉型，為院生們創造就業機會，協助院生們達成自我實現的目標。

冠軍建材表示，希望透過這次合作，讓社會大眾看見新苗教養院為轉型所做的努力，讓身心障礙者有機會學習到種植、採收、生產、包裝等技能，從被幫助者轉型成為可自力自足的生產者，也讓小農的有機花生透過禮盒的形式，讓更多人品嚐到健康美味的台灣在地農產。最後，冠軍建材期待能起到拋磚引玉的效果，讓更多企業加入公益行列，為社會帶來更多溫暖，透過一點一滴的愛心凝聚，讓更多人有機會自立自強，為社會帶來更多正向力量。歡迎加入訂購行列，意者請洽新苗教養院 037-430430，您的點滴幫助，將給予他們偌大的鼓勵。