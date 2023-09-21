校園流感疫苗平台再出包 立委爆：同名不同校學生個資竟互通

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今年公費流感疫苗將在10月2日開打，校園也將展開大規模接種，早先疾管局大出包，將施打前家長必須閱讀填寫的接種說明與意願書，誤植為去年版本，造成超過百萬份意願書必須作廢重填。國民黨立委馬文君近期接獲投訴，「校園流感疫苗電子化系統」（CIVS）出現資案問題，同名不同校的學生個資竟然互通，讓馬痛批，「衛福部，教育部，還有數發部，咱的天才IT大臣，請給個說法。」

馬文君說，有民眾向他陳情，家長線上填寫意願書，處理疫苗施打呈報的「校園流感疫苗電子化系統」（CIVS）爆發嚴重資安問題，不同縣市，但同一校名的學校操作人員登入後，可以同時看到同名學校的接種計畫與所有個資。例如：台中市北屯區仁愛國小的校護登入系統，除了自己學校的計畫與資料，還能看到台北市大安區仁愛國小的計畫與資料。

馬痛批，像是台北市、新北市、高雄市、彰化縣、新竹縣、宜蘭縣、南投縣等都有中山國小，只要是某間中山國小的校護，就能登入系統看到其他中山國小的學生個人資料，萬一被有心人士將個人資料給蒐集、處理及濫用，顯然人格權遭受侵害，等於個人醫療資訊完全公開，誰還敢放心將個資上傳給政府部門。

馬透露，資料外洩情事已經持續至少三天，學校校護寫信給疾管署客服反應，或者透過衛生所向疾管署反應，都沒下文，到目前為止也沒有修復。事關全國學生疫苗接種的電子系統，竟然一而再再而三出包，這運營水準，資安等級，令人難以致信，疾病管制署還敢誇口自己是資通安全責任等級的A級機關，「衛福部，教育部，還有數發部，咱的天才IT大臣，請給個說法。」