寓教於樂學習防災生活化 打造韌性安全城市

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今年是921大地震24周年，記取地震災難的傷痛，面對全球天災頻繁，強降雨及地震造成的嚴重災害，生活在人口密集、危老房屋的都會區民眾，更需要特別留意。芥菜種會建立社區助人網絡，推動防災知識生活化，與臺北市政府消防局第二救災救護大隊，共同主辦「第五屆安全城市嘉年華」，9月24日下午將在臺北市政府市民廣場舉行，結合地震等防災主題和情境模擬共四十多個攤位，以寓教於樂的方式，帶領民眾學習防災和備災等重要的課題。芥菜種會同時串聯學校、企業及社區團體參與，共同建立社區防災網，攜手打造有韌性的安全城市。

台灣位處天然災害高風險區，學習正確與風險共存，能降低災害的衝擊及提升復原力。根據臺大地質科學系退休教授陳文山論述，全台36條活動斷層中，最令人擔心的是台北市「山腳斷層」，目前全台有1/3的人口在雙北，加上危老建物比例高，均凸顯都會區災害預防的重要性。芥菜種會於2018年開始投入社區防救災工作，並以逾70年深耕台灣的社會福利服務經驗，建立「自立自助、共好共生」為願景的社區助人網絡。2021年在台北市南港區久如社區舉辦社區自主防災培力課程，推動成為防災韌性社區，今年並陸續在士林區與文山區，針對弱勢長者和身心障礙者，舉辦四場次防災宣導。

芥菜種會執行長李肇家表示，芥菜種會致力連結防災工作和在地生活，期待在原有的生活脈絡下，推動符合當地需求的社區防災。而都市人際關係較為疏離，因此在生活共同圈內的里長、學校與居民等，可以和芥菜種會一起思考如何面對可能的災害，參與社區防災培力並展開實際行動，以營造社區凝聚力，共同守護家園，達到「共生」的永續目標。

第五屆安全城市嘉年華活動，由臺北市政府指導，財團法人臺灣台北市防災公共工程小英雄基金會、財團法人賑災基金會、臺北市信義區公所共同合辦，以及內政部消防署、國家災害防救科技中心等單位參與協辦。

24日下午1點30分至5點30分，現場四十多個攤位，包括認識防災包裡必備物品的「防災寶物大搜尋」，透過「防災九宮格」實際演練地震時趴下、掩護方式，以及地震體驗車等，帶領民眾學習災害自我保護、認識災害和氣候變遷，活動豐富有趣，適合親子及闔家大小同樂，闖關完成可兌換精美小禮物，歡迎市民踴躍參與。更多內容可連結活動網頁：https://lihi1.com/SsMcT

[關於基督教芥菜種會]

台灣第一個立案的社福機構，創辦人美國宣教士孫理蓮（Lillian R. Dickson）於1927年與丈夫孫雅各牧師來台，看見台灣人民的疾病與貧窮，便於1952年創立芥菜種會，服務包括弱勢兒少、原住民、漢生病患與烏腳病患等，幫助百萬人。芥菜種會秉持著孫理蓮宣教士愛神愛人的心志服務有需要的人，於2011年獲頒總統文化獎。從早期的兒少安置、原住民教育、醫療救助等各項服務，如今除了藉由社區工作模式，持續扶助弱勢族群；更倡導知識技能的培力與分享，將「培育、成長、分享、傳承」的服務理念，擴大形成社區助人網絡「芥助網」，致力「自立自助，共好共生」，讓曾經的受助者也能成為幫助者，為社區兒少、青年、婦女、熟齡者提供服務。