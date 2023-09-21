促進連鎖品牌國際合作新契機 經濟部商業司「國際買主拓商團」圓滿完成

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為協助臺灣連鎖加盟企業拓展國際市場，經濟部商業司於9月12至15日洽邀來自6個國家共計28位海外買主來臺，包含馬來西亞金湯匙餐飲集團等11位來自新、馬之餐飲與流通相關領域集團企業以及亞洲臺灣商會聯合總會許玉林總會長帶領17位來自越南、緬甸、柬埔寨、新加坡等地台商，以「國際買主拓商團」形式進行企業拜會與交流，實地參訪6家臺灣連鎖加盟品牌總部或門市與國內連鎖加盟大展，總計簽署4份商務合作意向書，促進商機預估1,200萬元。

本次活動成功促成「豆府餐飲集團」與新加坡「Paloe Private Limited」合作，規劃前往新加坡展店，同時亦與越南「Dai phat Comp」合作，將於當地合作打造新品牌適地化發展；「Y.A.S鞋類洗護中心」與「Silver Screen Corp. assn Bud」規劃代理品牌前進馬來西亞落地展店，以及與馬來西亞「Elianto make up」透過技術合作推廣。

此外，餐飲品牌「就醬烤子烤吧」表示，透過本次活動認識各國不同買主與臺商企業，並能快速了解當地市場發展現況，為品牌拓展國際市場提供了非常好的交流機會；手搖飲品牌「珍煮丹」表示，在過去品牌國際發展之經驗中，在地供應鏈建立一直是經營上的痛點，藉由實際海外相關領域之企業交流請益，有效提高於海外市場發展之量能與成功機會；生活服務品牌「Y.A.S鞋類洗護中心」表示，近年接受商業司連鎖加盟國際拓展輔導，很開心能於本次國際買主拓商團活動中累積實戰經驗，讓公司有實際接待外賓與洽談的機會，期待未來有更深度的交流。

經濟部商業司表示，為促成臺灣連鎖加盟產業國際輸出，將持續與企業站在同一陣線、以國際拓展經營之實際需求出發，規劃國際商業交流活動並提供多元機會與平台，致力於推廣臺灣連鎖品牌之優勢及特色、提升我國連鎖品牌國際知名度與指名度，攜手臺灣連鎖加盟品牌成功於海外市場落地展店。