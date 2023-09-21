國際太空新創來臺 經濟部中小企業處助力臺灣太空產業升級

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太空科技已是近年備受全球矚目的新興產業，各國競相投入資源，希望取得發展先機，依據太空權威調研機構Satellite Industry Association（SIA）分析未來全球衛星產業發展前景看好。行政院已將太空產業納入「6大核心戰略產業」，目前臺灣以半導體、資通訊、精密機械為基礎，98％產值聚焦地面設備，經濟部中小企業處引入國際太空新創來臺發展，期在太空應用、衛星製造、衛星應用、火箭發射等領域促成國際合作，增進臺灣太空產業多元佈局。

中小企業處今（112）年推出「2023國際太空新創來臺落地培訓計畫」，與印度衛星產業協會（Satcom Industry Association India，SIA-India）、印度孟買理工學院創新與創業協會（SINE IIT, Bombay）、歐洲太空新創社群平台SpaceSeed、及歐洲太空資源創新中心（European Space Resources Innovation Centre , ESRIC）合作，透過國內太空領域專家學家共同遴選出16家國際太空新創，並於8月15日至9月16日來臺。

16家國際太空新創包含印度7家、歐洲7家、澳洲1家、美國1家，創新服務內容涵蓋衛星製造、衛星服務、及太空應用等領域，來臺期間安排業師及輔導員全程陪同，除參訪國家太空中心及林口亞灣新創園，同時拜會臺灣太空產業廠商，並參與航太國防展等，期間協助與近50家次太空供應鏈廠商深度鏈結，並累計舉辦超過30場次商務媒合會議。

本次國際太空新創來臺發展成果斐然，包含Vellon Space Private Limited與亞大基因科技股份有限公司（太空微重力生物實驗合作）、Hex20 Pty Ltd與晶泰國際科技股份有限公司（太陽能電池衛星應用測試），以及Hex20 Pty Ltd與互宇向量股份有限公司（立方衛星製造合作），皆已於9月12日簽訂合作備忘錄（MOU），並由中企處何晉滄處長擔任見證人；另有多項與臺灣產學研的合作持續洽談中，包括太空微重力環境合作、製造電路板、特殊規格記憶體材料國產化等。

中小企業處亦帶領16家國際太空新創參與9月14日至9月16日「台北國際航太暨國防工業展覽會」，除協助曝光新創產品與技術，並拜會國家太空中心及國內太空產業廠商，成功促成國際太空新創與臺灣太空產業鏈結合作；展會期間也與國立中央大學太空科學與工程學系進行產學合作，邀請在校師生與國際太空新創互動交流，學習更多實務經驗及國際視野。

中小企業處將持續招募國際潛力太空新創來臺，並協助對接臺灣產業供應鏈，為國內太空產業導入創新應用方案，以補足臺灣太空產業鏈缺口並促成更多國際合作，將臺灣打造為亞太地區太空創業首選，進而帶動更多臺灣優秀人才投入太空相關產業。