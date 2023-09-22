康普艾協助企業將上漲的電費省回來

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協助企業將上漲的電費透過有效的節能省回來，擁有30年專業空調、空壓系統從評估、設計、施工、維護保養託管的康普艾節能公司，將德國原廠的技術和多年累積的系統節能工程經驗，為用戶的公用設備系統提供Double-Air(空壓+空調)的專業服務，幫助企業推動節能績效保證補助，為企業創造當用則用、當省則省的營運目標。

國內電價經過111年7 月及112年4月的二次調整電價後，企業經營實質上已經發生極大的變化，那就是電費變貴了。在我們享受多年的低廉電價後，尤其感受更深，相信低廉電價再也回不去了，為今之計節能是最好的手段。

康普艾節能公司指出，企業經營不易，若能先以節能為始，將現有設備運轉最適化為先，才能因應企業主的需要，執行上也較容易。也因執行設備運轉最適化所省下來的費用，才有誘因去執行下一階段的節能任務。

配合經濟部推動節能績效保證專案的進行，康普艾持續協助國科會、工研院、綠基會進行節能查核。經過統計，執行成功的數十個案例中，平均節能率約在30~40％之間，其中也有節能率高可達61％，單一項目節能達220萬度以上(2,200,000kWh) 的案例。若每一家企業都有這樣的節能率，對企業增加經營獲利、減少能源的使用會帶來極大的幫助。

該公司總經理邱文禮強調，節能的關鍵在首次訪查時，就有「專業技術能力」提出具體可行方案，幫助業者釐清耗能設備電能是否合理使用，進而提出具體可行的完整改善方案，才能滿足企業急迫性需要，協助業界降低能源成本，提高獲利能力。

產業界空壓/空調系統的能耗平均佔所有能耗之30～40％，也就是說，透過智慧節能監控系統(EMSS)在一開始就能協助企業降低能源費用。

洽詢電話：（02）26016589。想了解更多節能做法，請點連結：https://forms.gle/fSnd3qRHccMyHhMu8 。網址：https://www.compresses.com.tw