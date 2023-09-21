疫情失業、國考失利 彰化雙失女這樣重回職場

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應用外語系畢業的小惠兩年前從事售後客服工作，疫情期間遭公司資遣後，她雖努力準備國考，卻接連考試失利，在人生徬徨迷惘之際，透過勞動力發展署中彰投分署彰化就業中心相關計畫及專案協助，順利進入知名餐飲連鎖集團工作，重新展開職場生涯。

疫情改變了許多人生活，很多人都因疫情丟了工作，至今仍在茫茫職海中浮沈。小惠表示，她原本做客服工作，但在疫情期間她被資遣了，面對突如其來的失業，對未來充滿了不安。

小惠說，失業後，她踏入就業中心申辦失業給付，並在家人的期待下準備國營事業考試，但幾次的考試成績不盡理想，在與家人溝通後決定重新找工作，但在連番求職碰壁等打擊下，她對找工作的方向充滿迷惘。

當時彰化就業中心就業服務員推薦她參加「青年職得好評計畫」，透過專業諮詢人員深度就業諮詢，協助她盤點個人特質、職涯技能、興趣探索、面試求職技巧，擬定階段性的職涯目標及履歷表，讓她自信展現就業優勢行銷自我。

就服員分析小惠的個性活潑外向，善於溝通表達，建議她重新定位職涯，可選擇門市接待、客服、生產管理等較多人際互動的職務，擴大職業選擇。擬定就業行動計畫後，就服員搭配「疫後改善缺工擴大就業方案」，為她媒合至知名連鎖餐飲集團，擔任大廳見習襄理一職。

小惠指出，透過諮詢才發現原來職涯選擇如此多元，讓她重拾信心，勇敢跨出舒適圈，接受新產業與職務的挑戰。

彰化就業中心主任李炎華表示，勞動部「投資青年就業方案第二期」的「青年職得好評計畫」，為失業青年解決尋職困難問題，受僱連續達3個月以上還可申請就業獎勵金3萬元，歡迎15至29歲青年躍踴參與：「疫後改善缺工擴大就業方案」職缺可至台灣就業通專區查詢，或撥打免付費專線0800-777-888洽詢。