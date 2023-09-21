8月產業電力景氣燈號 第二顆黃藍燈

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台灣綜合研究院21日發布8月份EPI電力景氣指數及燈號，整體產業電力景氣燈號第二個月轉向黃藍燈，全國產業高壓以上用電量較去年同期減少0.92％，相較7月份用電量跌幅收斂1.84個百分點，其中製造業用電成長為負0.65％，跌幅小於全國產業，反映製造業景氣走在穩定復原的過程。

台綜院依據EPI指數預測之8月份經濟成長率為2.2％，且上修 7月份經濟成長率為2.0％，較上月預測值上修 0.1 個百分點。這也是今年3月經濟成長率負成長2.9％、為今年最低值以來，逐月走升至今年的單月最高。

受到歐洲與中國大陸經濟成長不如預期，全球經濟復甦力道遲緩，台綜院長吳再益表示，國內經濟存有二大正向因素，拉動景氣優於國外，其一是下半年旺季備貨效應及AI等新興應商機，推升科技產品及傳統貨品需求，其二，第二季國內強勁消費動能助攻，第三季民間消費持續暢旺，製造業生產活動成為首波受益，帶來國內產業用電成長跌勢收斂。

此外，台綜院指出，相較去年第三、四季國際煤價飆高，近月國際煤價回穩，且今年第三季遇上自用發電基期較低，自7月份起汽電共生自用電量年成長翻轉為正，8月份預估將有2 位數成長幅度，也使得全國產業用電量跌勢大幅收斂。