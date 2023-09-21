基隆港前8月客運量較去年增192％ 預計2025年恢復疫情前榮景

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基隆港曾奪下亞洲最佳母港殊榮，台灣港務公司指出，2023年前8個月累計約27.9萬人次，其中國際郵輪旅客約18.9萬人次，國內離島旅客約9萬人次，與上年同期累計9.57萬人次相較，增加幅度達約192％，預計2025年基隆港郵輪市場可恢復疫情前榮景。

港務公司基隆分公司所轄的基隆港群，1-8月累計旅客人數達約27.9萬人次，其中國際郵輪旅客約18.9萬人次，國內離島旅客約9萬人次。隨著國際郵輪復航以及國內旅遊復甦，與上年同期累計9.57萬人次相較，增加幅度達約192％。

而在貨物裝卸量方面，前8月累計貨物裝卸量約1億噸，整體貨量維持穩定，與上年同期約1.02億噸相較，微幅下降1.95％；貨櫃裝卸量累計約214萬TEU，因全球消費需求疲弱，經濟成長趨緩，與上年同期累計約231萬TEU相較，衰退7.36％；在散雜貨部分，累計約2,350萬噸，由於台北港離岸風機機件業務成長、及疫情期間因缺料延遲交貨的汽車訂單陸續實現，與上年同期累計約1,935萬噸相較，成長21.43％。

港務公司指出，國際郵輪業務過去3年因新冠肺炎疫情偃旗息鼓，基隆港務分公司在疫情期間，完成東、西岸旅客中心的整建、擴建工程，並在2023年3月7日，迎接疫後首兩艘國際郵輪靠泊，更因致力於疫後亞洲郵輪產業復甦推動，在今年7月獲頒「特別成就獎」。

為吸引更多國際郵輪來台，港務公司祭出史上最大幅度優惠，透過碼頭碇泊費及旅客服務費至多全免等優惠，基隆港2023年國際郵輪預報140艘次，預計全年將有27.9萬國際郵輪旅客人次到訪，並持續增加中，預計2025年基隆港郵輪市場可恢復疫情前榮景。

展望2023年第4季，基隆港群將衝刺各項核心業務，除全力行銷郵輪、推動港區土地、自有倉庫及港區外資產活化招商案之外，積極提高基隆港自營櫃場貨櫃作業效能，西18號碼頭新購橋式機已於9月2日上岸安裝，刻正進行測試、檢查，預計10月底投入營運；新建西27倉庫已完工，預計9月底取得使用執照，10月完成貨棧登記，有助於提高基隆港倉儲作業能量。

另外，基隆港務分公司並積極辦理基隆港軍港西遷工程、台北港物流倉儲區填海工程、南碼頭2期造地環評作業及蘇澳港旅運中心新建工程，及致力推動各項有利提升港口經營管理效率效能之智慧化作為，如戰情中心、智慧能源等，期能打造優質作業環境，提升港埠國際競爭力。