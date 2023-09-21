《盤後解析》Fed放鷹摜破半年線 空方逞兇恐再探低

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【時報記者莊丙農台北報導】受到美股重挫，台股表現也相當疲弱，指數開低走低，終場以16316.67點作收，下跌218.08點，跌幅1.32％，成交金額2772.4億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，由於半年線曾經於8月中旬、9月中旬均經歷測試，此次正式被跌破，且股價是用跳空跌破方式，短線在空方氣焰濃厚，仍有持續探低可能。

此外，2025年的利率水準預測，也比先前高，從3.4％調升到3.9％，至於更長期來看，決策官員仍認為2026年時基準利率為2.9％，比Fed認為的「中性利率」水準還高，顯示高利率仍將維持一段時間，鷹派言論再起，造成全球股市出現震盪。

美元指數近期仍維持高檔，台幣本周再度貶值到32元整數關卡，近期在美元強勢下，不利於台幣持續升值，資金動能增弱，法人態度上，外資在現貨市場賣超，投信則是在集中市場、櫃買市場同步出現加碼，季底作帳明顯，官股券商在股價回檔出現加碼，法人態度偏向土洋對作，若外資持續偏空，對於指數不利。

融資餘額近期出現增加，融券出現增加，籌碼對於多方不利；日線的技術指標，日KD指標出現交叉往下，RSI指標回到50之空多方區，技術指標轉弱，綜合上述，短線美元轉強，外資心態偏空，籌碼轉差，指標轉弱，股價仍為整理格局。