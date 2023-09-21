兆豐銀行攜公股銀 統籌主辦金寶永續連結138億聯貸案

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兆豐銀行攜手合作金庫銀行、第一銀行及華南銀行共同統籌主辦金寶電子新臺幣138億元聯合授信案，同時獲得土地銀行、上海商銀、永豐銀行及彰化銀行等金融同業支持，超額認參圓滿籌組成功，並於2023年9月21日完成簽約，籌得資金將用於償還借款及充實中期營運資金。

金寶電子主要以消費性、通訊及影像電子產品等ODM、EMS為業，為東南亞最大電子製造代工廠，生產基地橫跨泰國、中國及菲律賓等地，營收獲利持續成長。金寶電子今年適逢成立50週年，集團陸續進行資源整合，並持續關注全球供應鏈短缺動態、擴展新產品線包括手持裝置、電子通訊產品，亦持續研發5G技術、加大布局電動車事業等，期望「立足台灣、布局全球」，未來營運展望可期。金寶電子睽違8年後再度於聯貸市場上登場，各家銀行皆積極爭取，最終由兆豐銀行攜手合作金庫銀行、第一銀行及華南銀行共四家公股銀行共同統籌主辦，短期間即獲超額認購並結案，顯示銀行團對該集團經營績效抱持正面肯定，此次聯貸案提供穩固的資金支持，將進一步強化金寶電子在國際市場的競爭地位。

金寶電子在推動環境永續發展、打造幸福職場及共好社會、強化公司治理上做足準備，除了推行各項減緩與調適措施之外，2022年成為氣候相關財務揭露的支持者（TCFD Supporter），也響應科學基礎減碳目標倡議（SBTi），預計2030年達成總部碳中和的目標。本次聯貸案亦結合ESG永續連結指標，兆豐銀行將全力協助客戶，共同善盡企業社會責任，並持續推動ESG、接軌國際永續發展趨勢。

兆豐銀行致力追求永續成長，統籌主辦離岸風電、太陽能、水資源回收系統、電動車等ESG聯貸案，推動綠色金融不遺餘力，自2021年訂定目標起，綠色與永續投融資金額已成長逾兩成，截至2023年8月底，累計已超過新臺幣7,532億元。此外，兆豐銀行連續於2020年及2021年兩度榮獲亞太區貸款市場公會Asia Pacific Loan Market Association（APLMA）評選為「台灣年度最佳聯貸銀行」殊榮，顯現兆豐銀行專業能力受到APLMA會員肯定；2023年7月份兆豐銀行再獲金管會頒獎，一口氣囊括「辦理中小企業放款績優銀行」、「辦理六大核心戰略產業放款績優銀行」、「台灣精準健康產業特別獎」、「參與國家融資保證機制特別獎」及「辦理中小企業授信特別獎」等五項大獎，成績稱霸公股行庫。