國際頂奢品牌結合高雄豪宅定潮 鎖定金字塔客層

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國際頂級珠寶品牌格拉夫GRAFF，近日展開2023年LES EXTRAORDINAIRES亞洲巡迴高級珠寶展，21日在亞灣區指標豪宅國城「定潮」，展開為期3天的限定展出，呈獻稀世絕美的瑰麗鑽石、寶石和高級珠寶，英國頂級豪車品牌Bentley也加入展出尊爵旗艦車款，邀請「定潮」住戶及多組VIP進行私密鑑賞，同時體驗國城「定潮」的獨特空間美學。

對於LES EXTRAORDINAIRES亞洲巡迴高級珠寶展，選擇國城定潮展出，國城建設副總經理洪嘉聰表示，國城很高興定潮的美學高度與獨特之處，讓各界菁英看見，足見國城的努力和成績，已經獲得高端人士認同，能與互相輝映的品牌合作，也是國城的榮幸。

全球居不動產情報室總監陳炳辰表示，觀察全台建案，豪宅與國際精品、豪車合作案例，屢見不鮮，但對於整體銷售，確實頗具成效，因雙方擁有性質相同的客源，可吸引重視品牌與質感的高端消費者，為彼此創造加乘效果。

另外，雲端客層最重視的，就是服務與質感，在建案中舉辦具有國際性和獨特性的活動，不僅讓住戶及潛在客戶備感尊榮，也能大大增加品牌好感度。

格拉夫GRAFF 21日在定潮舉辦珠寶展，展出內容包括27.03克拉D色無瑕圓形和心形鑽石戒指、以及品牌標誌性的Tribal系列高級珠寶套裝。除此之外，以臻美彩鑽享譽全球的格拉夫，也帶來多套黃鑽和白鑽交織的珠寶套裝，碩大並色澤迷人的黃鑽，散發燦爛金光，令人驚豔。

此次與珠寶品牌格拉夫GRAFF攜手的亞灣國際級指標豪宅國城「定潮」，堪稱高雄最具殿堂級美學的藝術豪邸，特別是國城「定潮」的建案陣容，不僅囊括新加坡豪宅推手SCDA、日本庭園大師枡野俊明、澳洲TFB燈光、日商大林組等世界一流菁英團隊，公共空間更罕見邀得世界頂奢酒店「Aman 集團」御用設計師JAYA Ibrahim親自操刀設計，這也是JAYA唯一在台灣為豪邸設計的絕版作品，在高雄指標豪宅中獨樹一幟的空間風格，也成為眾多高端品牌爭相邀約的合作對象。