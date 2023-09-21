外資殺紅眼賣超339億 台股止跌訊號看它

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外資賣超339億 三大法人9/21賣超台股397億元

美股周三下殺尾盤，加上我8月外銷訂單大不如預期，刺激外資擴大調節台股，單日賣超金額逾300億元，與投信、自營商等三大法人合計賣超台股達397.84億元。

外資與陸資周四賣超339.76億元；投信法人愈買，大盤愈跌下，今加碼作帳變手軟，僅小幅買超1.9億元；自營商持續偏空操作，自行買賣部分係賣超10.53億元，避險部分係賣超49.45億元，合計單日賣超59.98億元。

業內人士指出，台股今跌破半年線，低檔見撐無撐，顯示法人對可能的底部區的評估也相對保守；不過，AI族群部分個股包括技嘉、雙鴻、緯創、緯穎、廣達與南電等，都逆勢收紅，顯示後市並未過分悲觀。

但指數要止跌，還需看權王台積電的臉色，而國家隊法人何時「出招」，從消極護盤至積極作為，仍需看近期台積電量價關係的發展，在神山的短中期底部區未浮上檯面前，布局或仍暫宜低調與保守。

（工商時報 數位編輯）

電金傳齊挫 台股收跌218點回測16,300點

台股今天在電子、金融和傳產類股齊跌下，指數開低走低，半年線16500點失守，終場下跌218.08點，收在16316.67點，回測16300點關卡。

台股加權指數收在16316.67點，下跌218.08點，跌幅約1.32%，成交值新台幣2772.4億元。

台積電收在527元，下跌8元。高價股也紛紛走跌，譜瑞-KY跌破1000元大關，收在980元，台股剩「九千金」，為信驊、世芯-KY、大立光、力旺、旭隼、緯穎、創意、祥碩和材料-KY。

電子類股指數下挫1.29%，金融股指數下挫1.43%，傳統產業股的水泥、食品、塑膠、機電、電纜、玻璃、造紙、鋼鐵、橡膠、汽車、航運及觀光類股指數也都下挫逾1%。

新光投信董事長劉坤錫表示，台股指數先前在季線和半年線區間震盪，今天失守16,500點半年線關卡，未來半年線是否成為反壓，值得觀察。

（中央社）

盤後》Fed放鷹摜破半年線 空方逞兇恐再探低

受到美股重挫，台股表現也相當疲弱，指數開低走低，終場以16316.67點作收，下跌218.08點，跌幅1.32％，成交金額2772.4億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，由於半年線曾經於8月中旬、9月中旬均經歷測試，此次正式被跌破，且股價是用跳空跌破方式，短線在空方氣焰濃厚，仍有持續探低可能。

此外，2025年的利率水準預測，也比先前高，從3.4％調升到3.9％，至於更長期來看，決策官員仍認為2026年時基準利率為2.9％，比Fed認為的「中性利率」水準還高，顯示高利率仍將維持一段時間，鷹派言論再起，造成全球股市出現震盪。

美元指數近期仍維持高檔，台幣本周再度貶值到32元整數關卡，近期在美元強勢下，不利於台幣持續升值，資金動能增弱，法人態度上，外資在現貨市場賣超，投信則是在集中市場、櫃買市場同步出現加碼，季底作帳明顯，官股券商在股價回檔出現加碼，法人態度偏向土洋對作，若外資持續偏空，對於指數不利。

融資餘額近期出現增加，融券出現增加，籌碼對於多方不利；日線的技術指標，日KD指標出現交叉往下，RSI指標回到50之空多方區，技術指標轉弱，綜合上述，短線美元轉強，外資心態偏空，籌碼轉差，指標轉弱，股價仍為整理格局。

（時報資訊 莊丙農）