古典吉他跨界台灣原民音樂 王宏恩X米可吉他「好好呼吸演唱會」10月登場

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王宏恩將布農族古調與流行元素，巧妙結合米可吉他的古典吉他合奏，產生「王宏恩 x 米可吉他室內樂團」。（圖／業者）

音樂史上第一遭！師承日本新堀藝術學院、台灣古典吉他合奏團先驅-米可吉他室內樂團，攜手金曲歌王王宏恩，從10月起在北、中、南演出四場，以前所未有的古典吉他合奏團方式，搭配台灣原住民音樂，首次跨界合作「好好呼吸 Mihumisang!」巡迴演唱會 ！

米可吉他創辦人趙柏群表示，10／14高雄場，10／28、29台中場，11／11台北場，自9月起已開放訂票，全台四場演唱會，總票數僅約1,800張，票價在1,600-2,000元之間，目前已銷售3成！

演唱會的靈感源自於趙柏群，對王宏恩「會走路的樹」巡迴演唱會深刻的觸動。王宏恩也將自己的布農族古調與流行元素，巧妙結合米可吉他的古典吉他合奏，產生「王宏恩 x 米可吉他室內樂團」。

古典吉他因其音色的獨特性，過去鮮少運用於人聲的伴奏，因為這次合作，雙方為演唱會加緊練習激盪起的音樂火花，溫情四溢！

一場史無前例的古典吉他跨界原民音樂演出，意外串起兩位阿嬤心中最柔軟的牽掛，只希望自己的金孫能「好好呼吸」！

有次彩排到王宏恩的經典歌曲〈月光〉時，他哽咽了好長時間，無法繼續唱下去，因為他想到阿嬤曾對他說：「音樂的路不好走，阿嬤會幻化成月亮守護著你」；創辦人趙柏群也想起阿嬤跟他說的話：「走音樂這條路會餓死，去日本要記得學做麵包.....」，藝術家的多感，讓兩位同時想起自己的阿嬤。

趙柏群很想跟阿嬤說：「阿嬤，我們要跟王宏恩開演唱會了，沒有要做麵包」，兩位阿嬤不約而同告訴自己的孫子，音樂這條路辛苦，深怕自己的孫子會連呼吸都辛苦。

《好好呼吸》來自於布農族的Mihumisang，是平常長輩對晚輩的祝福語。老人家常常開玩笑說，布農族以前住在太深山了，空氣很稀薄，所以要特別提醒彼此「不要忘記呼吸！」雖是長輩們的幽默，也凸顯出以前的人對生命的珍惜。

王宏恩說，這句話用在疫情肆虐時，大家更能感同身受，「能夠好好呼吸，好好生活，就是最大的祝福」，兩位音樂人的阿嬤擔心孫子音樂之路的辛苦。如今這場跨界合作意外串起兩位音樂人都沒有放棄初衷，堅持在音樂的路上。

王宏恩聽過米可吉他室內樂團的多人合奏後大為驚豔，發現其與原住民豐年祭的歡樂氛圍相得益彰，這場演唱會構想應運而生。跨越古典、流行和台灣布農族文化元素的界限，希望音樂史上第一次的跨界演出，還能詮釋屬於台灣獨特的聲音。